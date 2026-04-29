美 정보당국, 트럼프 ‘승리 선언’ 시 이란 반응 시나리오 분석

전쟁 비용·여론 악화 이중고…중간선거 앞두고 공화당 내 우려 커져

이란은 휴전 기간 이용해 전열 정비

IRAN USA ISRAEL CONFILICT 0 28일(현지시간) 이란 테헤란 엔겔라브 광장에서 베일을 쓴 한 이란 여성이 '호르무즈 해협은 폐쇄된 상태로 유지된다'는 페르시아어 문구가 적힌 거대 광고판 앞을 지나가고 있다./EPA 연합

미국 정보당국이 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁에서 일방적 승리를 선언할 경우 발생할 파장에 대한 분석에 착수했다. 2개월간 이어지며 수천 명의 사상자를 낸 이번 전쟁이 정치적 부담으로 작용하면서 트럼프 행정부가 출구 전략을 모색하고 있다는 관측이 나온다.복수의 정부 관계자에 따르면 미국 정보당국은 최근 고위 행정부 관리들의 요청으로 트럼프 대통령의 선제적인 승리 선언이 이란 지도부와 지역 안보에 미칠 영향을 분석 중이라고 로이터통신이 28일(현지시간) 보도했다.이번 연구는 전쟁 장기화가 오는 11월 예정된 중간선거에서 공화당의 패배로 이어질 수 있다는 내부 우려가 커진 시점에서 이뤄졌다.정보당국은 미국이 일방적으로 승리를 선언하고 병력을 철수할 경우 이란이 이를 사실상의 승리로 간주하고 핵·미사일 재건에 나설 가능성이 크다고 보고 있다.반면 승리 선언 이후에도 현지 병력을 유지할 경우 이란은 이를 단순한 '협상용 전술'로 판단하고 실제 종전으로 이어지기는 어려울 것으로 평가했다.트럼프 행정부는 전쟁에 따른 경제적 부담과 여론 악화라는 이중고를 겪고 있다. 최근 여론조사에 따르면 이번 군사 작전이 필요하다고 답한 미국인은 약 26%에 불과하며 대다수는 회의적인 반응을 보였다.특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하면서 전 세계 에너지 가격과 미국 내 휘발유 가격이 급등하자 미국 행정부 내에서는 군사적 긴장을 낮추고 봉쇄를 해제하는 것이 고유가에 따른 민심 이반을 막을 유일한 해법이라는 목소리가 나오고 있다고 로이터는 전했다.종전 선언이 현실화하기까지는 넘어야 할 산이 많다. 안나 켈리 백악관 대변인은 "대통령은 미국 국가 안보를 최우선으로 하며, 이란의 핵 보유를 결코 용납하지 않을 것"이라며 원칙적인 입장을 고수하고 있다.또 다른 백악관 관계자는 전쟁을 마무리하라는 국내적 압박이 "엄청나다"고 전했다. 현재 미국 국방부는 지상군 투입과 같은 전면전보다는 공습 위주의 정밀 타격을 고려 중인 것으로 전해졌다.한편 이란은 지난 8일 시작된 휴전 기간을 이용해 파괴된 드론·미사일 발사대 등 군사 시설을 상당 부분 복구한 것으로 알려졌다. 이러한 상황에서 전쟁 재개 시 미국이 치러야 할 전쟁 비용은 이전보다 훨씬 높아질 것이라고 전문가들은 지적했다.