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더핑크퐁컴퍼니, 서울 DDP서 ‘베베핀 드림랜드’ 체험형 팝업 오픈

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이수일 기자

승인 : 2026. 04. 29. 10:19

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더핑크퐁컴퍼니가 서울경제진흥원(SBA)과 공동 주관으로 오는 5월 1~31일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 지식재산권(IP) 베베핀을 테마로 한 체험형 팝업 '베베핀 드림랜드'를 선보인다.
더핑크퐁컴퍼니는 서울경제진흥원(SBA)과 공동 주관으로 오는 5월 1~31일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 지식재산권(IP) 베베핀을 테마로 한 체험형 팝업 '베베핀 드림랜드'를 선보인다고 29일 밝혔다.

별도의 입장권 없이 누구나 무료로 관람 가능하다. 지난해 누적 관람객 11만 명을 동원한 핑크퐁 아기상어 10주년 팝업에 이어, 올해는 전 세계 유튜브 구독자 8000만명을 보유한 베베핀을 중심으로 어트랙션형 콘텐츠를 선보인다.

베베핀 드림랜드는 꿈을 테마로, 베베핀 삼남매의 상상 속 테마파크를 약 661㎡(200평) 규모로 구현했다. 4.2m 높이의 에어벌룬을 시작으로 브로디의 해적선을 모티브로 한 참여형 게임존, 베베핀 삼남매와 함께 춤추는 인터랙티브 댄스 게임존 등으로 구성돼 관람객이 베베핀 IP 세계관에 몰입할 수 있도록 동선을 설계했다.

베베핀 IP를 활용한 모션 인식 리듬게임을 최초 공개한다. 관람객은 대형 발광다이오드(LED) 화면에 표시된 노래 가사에 맞춰 3개 라운드로 구성된 게임을 진행하며, 캐릭터와 함께 춤을 출 수 있다. 드림스토어에서는 팝업 한정 베베핀 캐릭터 티셔츠 등 총 73종을 선보인다.

현장 이벤트도 마련했다. 오는 5월 1~5일 상품기획(MD) 구매자를 대상으로 베베핀 아크릴 스탬프를 선착순 증정한다. 행사 기간 동안 3만 원 이상 베베핀 제품 구매 시 팝업 한정 베베핀 쇼핑백을 제공하며, SNS 방문 인증 이벤트도 진행한다.
이수일 기자

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