“상반기에 힐스보로사업 착공” 현대ENG, 美태양광 발전사업 PF 금융약정 체결

1 0 힐스보로 태양광발전소 사업지 위치.

현대엔지니어링은 한국산업은행을 포함한 국내외 총 4개 금융기관과 약 3억1000만 달러(약 4600억원) 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융약정을 체결했다고 29일 밝혔다.이번 금융약정에는 한국산업은행을 비롯해 크레디아그리콜 CIB, OCBC은행, 지멘스파이낸셜서비스가 대주단으로 참여했다.현대엔지니어링은 이를 통해 힐스보로 태양광 발전소 사업의 안정적인 재원을 확보했으며, 올해 상반기 내 착공에 돌입할 계획이다.미국 텍사스주 힐 카운티에 조성되는 힐스보로 태양광 발전소는 발전용량 200메가와트(㎿) 규모로, 2027년 말 상업운전을 목표로 하고 있다. 완공 시 연간 약 476기가와트시(GWh)의 전력을 생산하게 되며, 이는 미국 기준 약 4만6천 가구에 전력을 공급할 수 있는 규모다.특히 이번 사업은 국내 건설사가 사업권 인수 후 인허가 연장, 전력판매계약(PPA), 투자 및 금융 조달까지 전 과정을 주관한 최초의 해외 재생에너지 투자개발형 사업이라는 점에서 큰 의미가 있다.이는 현대엔지니어링이 설계·구매·시공(EPC) 중심 사업 구조를 넘어 투자개발형 사업으로 포트폴리오를 확장하는 전환점으로 평가된다.현대엔지니어링은 이번 금융약정 체결을 계기로 그간 축적해 온 EPC 수행 경험과 투자개발 역량이 결합된 사업 모델의 경쟁력을 입증했으며, 이를 바탕으로 북미를 포함한 글로벌 '에너지 밸류체인 핵심 역할자'로 영향력을 지속 확대해 나갈 계획이다.현대엔지니어링 관계자는 "이번 금융약정은 회사의 첫 북미 재생에너지 투자개발 사업 진출을 본격화한다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 국내외 금융기관과의 견고한 협력을 바탕으로 글로벌 에너지 시장에서 입지를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.한편 현대엔지니어링은 재생에너지를 활용한 수소 생산과 원자력 등 미래 에너지 전 분야로 사업 영역을 확대 중이다. 연초 충남 보령에서 수전해 기반 수소 생산기지 구축 공사에 착수했으며, 대용량 청정 수소 생산을 위한 플랜트형 수전해 시스템 개발도 진행 중이다. 지난해에는 미국 미주리대학교 차세대 연구로 사업의 초기 설계를 수주하기도 했다.