“판매수익금 3% 기부” 써모스, 가족돌봄아동 지원사업 참여

1 0 김지윤 써모스코리아 마케팅커뮤니케이션팀장(왼쪽)과 신정원 초록우산 사회공헌협력본부장이 지난 28일 써모스-초록우산 가족돌봄아동 지원 사업 드림리턴즈 기부금 전달식에서 기념 사진을 촬영하고 있다.

써모스는 지난 28일 공식몰 판매 수익금으로 조성한 기부금을 초록우산에 전달하고, 가족돌봄아동 지원 사업 드림리턴즈에 참여한다고 29일 밝혔다.드림리턴즈는 가족 돌봄을 전담하고 있는 만 24세 이하 아동·청소년의 간병 및 가사 부담을 완화하고, 정서 회복과 휴식, 학업 지원을 통해 아이들의 '꿈꾸는 시간'을 만들어 주기 위한 복지 사업이다.이를 위해 써모스는 지난해 공식몰 판매 수익금의 3%를 초록우산에 기탁했으며, 해당 기부금은 가족돌봄아동 36명의 학업·생활·정서 지원 등에 활용될 예정이다.초록우산은 학교, 지방자치단체, 병원 등 전국 네트워크를 기반으로 지원 대상 아동을 발굴하고, 가구 특성과 돌봄 강도, 학업 및 정서 상태 등을 고려한 맞춤형 케어플랜을 수립해 지원할 계획이다. 이번 사업은 오는 5월부터 1년 간 운영된다.써모스는 이번 협력을 통해 △빈곤층 감소(SDG 1) △건강하고 행복한 삶(SDG 3) △양질의 교육(SDG 4) 등 지속가능발전목표(SDGs) 실천에 동참하고자 드림리턴즈 사업 참여를 결정했다고 설명했다.써모스코리아 관계자는 "이번 드림리턴즈 지원을 통해 아이들이 건강하게 성장하고 미래를 준비할 수 있는 '꿈꾸는 시간'을 회복하길 기대한다"고 말했다.