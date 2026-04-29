닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
중기벤처 중견

“판매수익금 3% 기부” 써모스, 가족돌봄아동 지원사업 참여

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260429010009367

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 04. 29. 11:00

1
김지윤 써모스코리아 마케팅커뮤니케이션팀장(왼쪽)과 신정원 초록우산 사회공헌협력본부장이 지난 28일 써모스-초록우산 가족돌봄아동 지원 사업 드림리턴즈 기부금 전달식에서 기념 사진을 촬영하고 있다.
써모스는 지난 28일 공식몰 판매 수익금으로 조성한 기부금을 초록우산에 전달하고, 가족돌봄아동 지원 사업 드림리턴즈에 참여한다고 29일 밝혔다.

드림리턴즈는 가족 돌봄을 전담하고 있는 만 24세 이하 아동·청소년의 간병 및 가사 부담을 완화하고, 정서 회복과 휴식, 학업 지원을 통해 아이들의 '꿈꾸는 시간'을 만들어 주기 위한 복지 사업이다.

이를 위해 써모스는 지난해 공식몰 판매 수익금의 3%를 초록우산에 기탁했으며, 해당 기부금은 가족돌봄아동 36명의 학업·생활·정서 지원 등에 활용될 예정이다.

초록우산은 학교, 지방자치단체, 병원 등 전국 네트워크를 기반으로 지원 대상 아동을 발굴하고, 가구 특성과 돌봄 강도, 학업 및 정서 상태 등을 고려한 맞춤형 케어플랜을 수립해 지원할 계획이다. 이번 사업은 오는 5월부터 1년 간 운영된다.

써모스는 이번 협력을 통해 △빈곤층 감소(SDG 1) △건강하고 행복한 삶(SDG 3) △양질의 교육(SDG 4) 등 지속가능발전목표(SDGs) 실천에 동참하고자 드림리턴즈 사업 참여를 결정했다고 설명했다.

써모스코리아 관계자는 "이번 드림리턴즈 지원을 통해 아이들이 건강하게 성장하고 미래를 준비할 수 있는 '꿈꾸는 시간'을 회복하길 기대한다"고 말했다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기