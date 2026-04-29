쿠팡, 아이패드 프로 240만 → 80만 가격 오류…실제 배송도 이뤄져

쿠팡 0 쿠팡 가격오류로 아이패드 프로13인치 M5가 83만9650원에 노출된 화면/쿠팡

쿠팡에서 고가 전자제품이 헐값에 노출되는 가격 오류가 또다시 발생했다. 정가 240만원에 달하는 애플 아이패드 신형 모델이 80만원대에 판매되며 단시간에 수백 대가 팔려나갔고 일부는 실제 배송까지 완료된 것으로 전해졌다.29일 업계에 따르면 지난 27일 오후 쿠팡에 '아이패드 프로 13인치 M5(256GB, 와이파이+셀룰러)' 모델이 약 83만원에 등록됐다. 해당 제품은 지난해 10월 출시된 플래그십 모델로 공식 판매가는 239만9000원이다. 정가의 3분의 1에 불과한 가격이 책정되자 정보는 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산됐고, 약 10분 만에 200여 대가 판매된 것으로 알려졌다.이후 가격은 정상 수준인 220만~223만원대로 수정됐고 상품은 곧바로 품절 처리됐다. 그러나 이미 주문이 완료된 일부 물량은 실제 배송까지 이뤄진 것으로 전해졌다. 온라인에는 "제품을 정상적으로 수령했다", "쿠팡 측이 회수하지 않는다는 답변을 받았다"는 인증 글도 잇따라 올라오고 있다.이번 사태의 원인으로는쿠팡의 '다이내믹 프라이싱(저가 매칭 정책)'을 지목된다. 이 시스템은 경쟁 온라인몰의 가격을 실시간으로 반영해 자동으로 최저가를 맞추는 구조다. 다만 경쟁사에서 가격 입력 오류나 일시적 착오가 발생할 경우 이를 그대로 반영하면서 비정상적으로 낮은 가격이 노출될 수 있다는 지적이 나온다.실제로 이번에도 한 유통업체가 동일 제품을 83만원에 먼저 등록하면서 해당 가격이 자동 반영돼 쿠팡에서도 동일한 가격으로 노출된 것으로 알려졌다. 다만 해당 업체는 재고가 많지 않아 실제 판매량은 제한적이었던 것으로 파악된다.앞서 쿠팡에서는 농심 육개장 사발면이 개당 140원으로 뜨는 등 가격오류가 빈번하게 발생했다.