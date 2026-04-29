신규 제도 정비·낡은 데이터 규제 개선…금융위, 핀테크 지원제도 개편 속도

AI·데이터 등 전략분야 지원 강화…규제 개선 병행

민관 협력 거버넌스 구축…지역 연계 핀테크 모델 추진

금융위_260429_핀테크, 연결의 장 행사 개최 0 이억원 금융위원장(앞줄 왼쪽)이 29일 오전 서울 마포구 프론트원에서 열린 '핀테크, 연결의 장' 행사장을 찾아 관계자들과 함께 이야기를 나누고 있다./금융위원회

금융위원회가 지역·청년 창업과 AX(인공지능 전환) 관련 핀테크 기업을 집중적으로 육성하기 위해 지원제도 개편을 추진한다. 지원이 기업의 실질적인 성과와 성장으로 이어질 수 있도록 하는 데 초점을 맞춰 인프라 구축 및 인력 육성에 적극적으로 도움을 주겠다는 취지다.금융위원회는 29일 서울 마포구 프론트원에서 이억원 금융위원장 주재로 '핀테크, 연결의 장' 행사를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 주요 핀테크 기업들을 포함해 금융지주와 투자기관, 정책금융기관, 유관기관 등이 참여해 성공적인 협력 사례를 공유하고 협업·투자 관련 논의를 진행했다.이날 이억원 위원장은 기존의 지원 방식에서 벗어나 AI(인공지능)·데이터·지역·청년 등 핵심 분야에 집중해 핀테크 지원을 강화하겠다고 강조했다. 특히 빠르게 변화하는 금융환경에 대응해 스테이블 코인 등 새로운 제도 정비와 데이터 활용 규제의 단계적 개선 등 혁신 서비스 개발을 가로막는 규제를 개선해 나가겠다는 구상이다.이를 위해 금융위는 현행 핀테크 지원 사업을 전면 개편한다고 밝혔다. 먼저 핀테크 지원이 적재적소에 제공돼 최대한의 효과를 달성할 수 있도록 지원대상 선정 방식을 고도화한다. 전략적 육성 분야에서 지원대상을 선정할 경우 가점을 부여하고, 우수성과 기업에 대해선 추가 지원 등 인센티브를 제공하기로 했다. 기업의 실질적 성장을 지원하기 위해 AI 기술 활용 및 현지 기업 협업 지원 등 각종 프로그램도 강화한다.핀테크 협력 거버넌스도 구축한다. 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 권역별로 금융회사, 지자체, 창업기관 등 기존 지역금융 인프라를 중심으로 한 민관 협의체를 구성, 지역 주력산업과 연계한 핀테크 모델을 개발한다는 구상이다. 또 분산된 핀테크 지원 관련 정보를 한 데 모아 일원화된 창구에서 통합 관리할 수 있도록 체계 구축도 추진하기로 했다.이억원 위원장은 "금융 AX는 더 이상 미룰 수 없는 과제이며 그 중심에는 핀테크가 있어야 한다"며 "핀테크 기업이 끊임없이 도전하고 금융회사와 투자기관이 이를 뒷받침하여, 우리 금융산업이 한 단계 더 도약할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.