정부, 신산업 창업기업 ‘첫 고객’ 된다…실증·구매 지원

중기부·조달청 ‘정부 첫 실증·구매 프로젝트’ 추진…로봇 분야 우선 시행

정부가 로봇, 인공지능(AI) 등 신산업 분야 창업기업의 판로 개척을 위해 직접 기술 검증과 제품 구매에 나선다.중소벤처기업부는 29일 조달청과 신산업 창업기업의 성장을 지원하기 위한 '정부 첫 실증 구매 프로젝트'를 마련하고 29일 서울 SJ쿤스트할레에서 열린 사업설명회를 통해 구체적인 계획을 발표했다.이번 프로젝트는 뛰어난 기술력을 보유하고도 초기 시장 형성·공공시장 진입에 어려움을 겪는 창업기업을 위해 마련됐다. 정부는 직접 기술과 제품을 검증하고 구매함으로써 초기 시장 형성을 돕는다는 방침이다.지원 체계는 크게 4단계로 구성된다. 우선 중기부가 주관하는 정부·공공기관 실증 지원 단계에서는 경찰청, 국가유산청 등 5개 기관이 수요처로 참여해 로봇 분야 20개 창업기업과 실증 협업을 진행한다. 중기부는 프로젝트 총괄·자금을 지원하고, 수요기관은 현장 중심의 실증 환경을 제공하며 관련 R&D(연구개발) 과제를 발굴한다.실증에 성공한 제품은 혁신제품 지정 단계를 거치게 된다. 이 과정에서 공공성 평가 면제 등의 혜택을 부여하고 조달청의 혁신장터에 등록해 수의계약이 가능하도록 지원한다. 이어 조달청의 시범구매 지원을 통해 첫 정부 구매와 공공 확산을 돕고 마지막으로 해외실증 추진 단계를 통해 창업기업이 공신력 있는 해외 이력을 확보할 수 있도록 부처 간 협력을 강화한다.정부는 1차로 로봇 분야 실증을 추진하며 향후 중기부 청사 내 물송 배송 로봇 실증 등을 진행할 예정이다. 이어 2차 사업으로는 '스마트 시티' 분야의 수요기관을 모집해 지원 범위를 확대할 계획이다.이날 설명회에서 중기부와 조달청은 성공적인 사업 추진을 위한 업무협약을 체결하고 참여 희망 기업을 위한 정부기관별 실증 과제를 공개했다.한성숙 중기부 장관은 "정부가 첫 고객이 돼 기술 실증부터 구매까지 단계적으로 지원해 신산업 창업기업의 성장을 가속화하겠다"고 말했다.