알파고 이후 10년…구글 “AI, 인류 번영 황금기 이끌 것”

하사비스 이세돌 0 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 CEO와 이세돌 9단이 29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열린 '구글 포 코리아 2026'에 참석했다./김민주 기자

알파고 이후 10년, 인간의 창의성과 AI 혁신이 조화를 이루는 시대가 도래했다. 구글은 이를 '과학적 발견을 이끄는 시스템'으로 규정하며 AI가 산업과 사회 전반에서 혁신을 이끌어 인류 번영의 새로운 '황금기'가 올 것이라고 내다봤다.29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 개최된 '구글 포 코리아 2026'에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 CEO는 AI의 본질을 '과학 혁신 도구'로 정의했다. 그는 "딥마인드를 창립한 이유는 AI로 세계를 이해하고 과학 연구를 돕기 위해서였다"며 "과거에는 단백질 하나의 구조를 밝히는 데 박사과정 전체 시간이 필요했지만, 이제는 모든 단백질 구조를 예측해 오픈소스로 공개할 수 있게 됐다"고 말했다.이어 "AI가 인류 난제를 해결할 수 있다는 것을 보여준 사례"라고 덧붙였다.하사비스 CEO는 AI가 향후 의료, 환경, 에너지 등 전 영역에서 혁신을 이끌 것으로 내다봤다. 그는 "10년 뒤에는 AI가 의료진과 과학자의 혁신을 돕고, 20년 후에는 질병 치료와 환경 문제 해결까지 이어질 것"이라며 "이로써 미래에 새로운 인류 번영의 황금기가 올 거라 생각한다"고 밝혔다.AI 활용 방식도 변화하고 있다. 하사비스 CEO는 "이제는 에이전틱 AI 시대이므로 AI 비서를 통해 일상과 업무 전반에서 도움을 받을 수 있다"며 "행정 업무에 쓰는 시간을 줄이고, 더 중요한 일과 하고자 하는 일에 집중할 수 있게 될 것"이라고 예측했다.또 하사비스 CEO는 "알파고와 이세돌 사범의 대국이 끝난 지 100년은 된 것처럼 느껴진다"며 "그 대국은 AI의 잠재력을 입증한 사건이었고, 많은 유산을 남겼다"고 2016년 펼쳐진 대국을 회상했다.지난 2016년 구글 딥마인드가 개발한 바둑 AI '알파고'는 이세돌 9단과의 대국에서 4승 1패로 승리하며 전 세계에 AI의 가능성을 처음 각인시켰다. 특히 이세돌 9단이 유일하게 승리한 4국의 '78수'는 인간의 직관이 AI를 넘어선 대표적 장면으로 꼽힌다.이날 조승연 작가와 하사비스 CEO의 대담에 참석한 이세돌 9단은 "AI 이후 바둑의 기본 개념 자체가 바뀌었다"며 "알파고를 보며 우리가 더 넓은 세계를 보지 못하고 있었다는 걸 느꼈다"고 털어놨다.하사비스 CEO는 당시 대국을 회상하며 "37수는 AI의 창의성을, 이세돌 9단의 78수는 인간의 직관을 보여준 장면이었다"며 "AI를 통해 더 큰 영감을 얻고, 인류가 더 야심찬 목표에 도전하길 바란다"는 바람을 전했다.한편 이날 구글은 AI 확산의 핵심 거점으로 한국을 지목했다. 윤구 구글코리아 사장은 "한국은 아시아태평양 지역에서 제미나이 이용 증가 속도가 가장 빠른 시장"이라며 "이용자의 80% 이상이 AI를 성장의 파트너로 인식하는 '퍼스트무버' 국가"라고 밝혔다.이와 함께 한국을 중심으로 한 AI 생태계 확장 전략도 공개했다. 'AI 올림' 프로그램을 통해 청년, 개발자, 스타트업을 아우르는 교육 체계를 구축하고, 연구 협력 거점인 '구글 AI 캠퍼스' 설립도 추진할 계획이다.윤구 사장은 "AI는 인간의 창의성과 결합해 창작의 지평을 넓히고, 현실과 디지털이 결합된 몰입형 경험을 만들어낼 것"이라며 "로보틱스, 질병 치료, 기후 위기 대응 등에서 기존 기술을 뛰어넘는 변화를 만들어내겠다"는 목표를 밝혔다.