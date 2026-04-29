경찰청, 캄보디아와 스캠·불법도박 공동대응 강화…‘코리아전담반’ 확대 운영

캄보디아 내 한국인 대상 스캠 대응 넘어 마약·온라인 불법 도박까지 공조 확대

지난해 12월부터 4개월간 피의자 166명

KakaoTalk_20260429_114801185_04 1 경찰청

한국과 캄보디아 경찰이 스캠 범죄를 비롯한 초국가범죄 대응을 위해 치안 공조를 강화한다. 캄보디아 내 한국인 대상 범죄 대응을 위해 운영 중인 '코리아전담반'의 업무 범위도 마약과 온라인 불법 도박까지 확대된다.경찰청은 29일 서울 서대문구 경찰청에서 유재성 경찰청장 직무대행과 써 탯 캄보디아 경찰청장이 '한-캄보디아 치안총수회담'을 열고 양국 간 치안 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.이날 회담에서 양국 경찰청장은 동남아 지역을 거점으로 한 스캠 단지 등 국경을 넘나드는 범죄조직이 전 세계적 위협으로 확산하고 있다는 데 인식을 같이했다. 양국 국민의 안전 확보와 역내 치안 질서 확립을 위해 경찰 간 실시간 정보 공유와 합동 대응이 필요하다는 데도 공감했다.특히 양국은 캄보디아에서 운영 중인 '코리아전담반'의 성과를 바탕으로 협력 범위를 넓히기로 했다. 코리아전담반은 지난해 10월 양국 정상회담에서 초국가범죄 대응을 위해 설치가 합의된 조직이다. 같은 해 12월부터 한국 경찰관들이 캄보디아 경찰청 내에서 현지 경찰과 합동 근무하며 한국인 대상 스캠 범죄와 관련 범죄에 대응해왔다.경찰청에 따르면 코리아전담반은 지난해 12월부터 올해 3월까지 약 4개월간 캄보디아 내 한국인 도피사범 등 주요 범죄 피의자 166명을 검거했다. 현지에서 감금 피해를 호소하며 구조를 요청한 우리 국민 5명도 구출했다.양국 경찰은 이 같은 성과를 토대로 기존 스캠 및 연관 범죄 중심이던 공조 업무를 마약과 온라인 불법 도박 분야까지 확대하기로 했다. 최근 동남아 지역을 중심으로 범죄조직이 광역화·지능화하는 만큼 선제 대응 체계를 갖추겠다는 취지다.경찰청은 캄보디아 경찰의 자체 수사 역량 강화를 위한 지원도 병행한다. 치안 공적개발원조(ODA) 사업을 통해 한국형 치안 시스템과 첨단 수사기법을 공유하고, 한국국제협력단(KOICA)과 함께 180억원 규모의 캄보디아 경찰 현장 감식 및 법과학 역량 강화 사업을 추진할 계획이다.경찰청은 이번 협력이 캄보디아에 체류 중인 우리 국민 보호와 초국가범죄 대응 기반을 강화하는 계기가 될 것으로 보고 있다.박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리는 "이번 치안총수회담은 양국 경찰의 신뢰를 재확인하고, 지능화되는 초국가범죄에 맞서는 공동 방어막을 구축한 이정표"라며 "코리아전담반의 전략적 운영과 치안 ODA 사업 내실화를 통해 우리 국민을 범죄로부터 보호하고 아시아 지역 치안 안정에 기여하겠다"고 말했다.