[포토]알파고에게 감사패 받은 이세돌 사범

구글코리아는 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 'AI의 지난 10년과 미래 방향성'을 주제로 ‘구글 포 코리아 2026'을 개최했다.이날 행사는 알파고 대국 10주년을 계기로 AI 기술이 산업과 사회 전반에 어떻게 확장되고 있는지를 조망하는 자리로 마련됐다.이날 현장에서 구글 딥마인드(Google DeepMind)의 공동 창업자 및 CEO 데미스 하사비스(Demis Hassabis)가 이세돌 사범에게 감사패를 전달했다.