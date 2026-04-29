닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 증권

20대 ‘빚투’ 1년 새 124% 증가…전 연령대 중 최고 증가율

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260429010009482

글자크기

닫기

박주연 기자

승인 : 2026. 04. 29. 14:47

소득 기반 취약한 청년층 참여 확대
시장 변동성 확대 시 손실 우려
clip20260429144558
강민국 국민의힘(경남 진주시을) 의원
국내 주식시장 내 신용거래 규모가 확대되는 가운데, 20대 청년층의 '빚투(빚내서 투자)'가 최근 1년 사이 두 배 이상 증가한 것으로 나타났다. 특히 상대적으로 소득 기반이 제한적인 청년층의 신용거래 참여가 늘어나면서, 향후 시장 변동성 확대 시 반대매매 등 투자 손실 확대 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.

29일 강민국 의원실이 금융감독원을 통해 국내 주요 10개 증권사의 '주차별·연령별 신용거래융자 잔고 현황'을 제출받아 분석한 결과, 20대(만 20세 이상 30세 미만)의 신용거래융자 잔고는 2025년 4월 2주 1888억원에서 2026년 4월 2주 4239억원으로 1년 새 약 2.24배(124.5%) 증가한 것으로 집계됐다.

이는 전체 연령대 평균 증가율(1.96배)을 크게 웃도는 수준으로, 전 연령대 가운데 가장 높은 증가율이다. 증가폭이 가장 낮은 50대(1.85배)와 비교하면 약 40%포인트 높은 수치이며, 30대(1.94배), 40대(1.87배) 등 자산 형성기 연령층과 비교해도 20대의 증가세가 두드러졌다.

시장에서는 최근 주가 상승 국면에서 개인 투자자의 신용거래 활용이 확대된 영향으로 보고 있다. 특히 모바일 기반 투자 환경 확산과 함께 젊은 투자자의 시장 참여가 늘어나면서 신용융자 수요도 동반 증가한 것으로 분석된다.

다만 20대 투자자의 경우 상대적으로 소득 기반이 취약한 계층이 포함돼 있다는 점에서 리스크 관리 필요성이 제기된다. 신용거래는 담보 유지비율 하락 시 반대매매가 발생하는 구조로, 시장 변동성이 확대될 경우 손실이 확대될 가능성이 있다.

금융권에서는 신용융자 잔고가 최근 28조원 수준까지 증가하는 등 레버리지 투자 규모가 확대되는 흐름에 주목하고 있다. 이에 따라 특정 구간에서 변동성이 확대될 경우 개인 투자자 손실이 집중될 가능성도 배제하기 어렵다는 평가다.

강민국 의원은 "청년층 신용거래 증가 속도가 전체 평균을 상회하는 것은 유의할 필요가 있다"며 "금융당국은 투자자 보호 측면에서 신용거래 관련 리스크 관리와 교육을 강화할 필요가 있다"고 말했다.
박주연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

UAE, OPEC 60년 만에 탈퇴…사우디 주도 카르텔 균열·독자 노선 가속

삼첩분식, ‘떡볶이 벌레 논란’ 사과…“피해자에 환불·보상”

아이패드 프로 240만→80만 가격 오류…쿠팡, 취소 대신 ‘쿨 배송’

국세청, 5월 종합소득세·지방소득세 신고 개시…AI 챗봇 상담·맞춤형 절세 정보 최초 제공

‘해외직구 시조새’ 위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

트럼프, 이란 ‘붕괴’ 주장 속 핵 선결 고수…이란 중간합의안 거부·장기 교착

수소 생태계 확장 나서는 현대차…CNG 충전소 전환 본격화

지금 뜨는 뉴스

위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

[직딩썰] 요즘 커뮤서 난리 난 ‘키움 vs 토스’ 메시지 차이점.jpg

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

카카오페이, 간편 송금 10주년…“447조원 오갔다”

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로