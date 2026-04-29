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사회 노동·환경·복지

산재노동자 희생 기리고 가족 위로…근로복지공단 추모주간 운영

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세종 김남형 기자

승인 : 2026. 04. 29. 17:09

제2회 산업재해노동자의 날 맞아 5월 4일까지 본부·전국 소속기관 참여
음악회·산림치유 프로그램부터 위령탑 참배·산재환자 위문까지 실시
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박종길 근로복지공단 이사장이 28일 '제2회 산업재해노동자의 날'을 맞아 위령탑을 참배하며 산업재해 희생자를 추모하고 있다. /근로복지공단
근로복지공단이 제2회 산업재해노동자의 날을 맞아 산재노동자와 가족을 위로하기 위한 추모주간을 운영한다.

근로복지공단은 지난 28일부터 다음 달 4일까지 본부와 전국 소속기관이 함께 참여하는 추모주간을 운영한다고 29일 밝혔다. 산업재해노동자의 날은 산업재해로 희생된 노동자를 추모하고 안전한 일터 조성을 다짐하기 위해 마련된 날이다.

공단 본부는 '산재노동자 위로 음악회'와 '산재가족 프로그램'을 마련했다. 음악회는 근로복지공단 대구병원에서 열리며, 치료 중인 산재노동자와 가족, 지역주민이 참여한다. 산재가족 프로그램은 강원 국립춘천숲체원에서 진행되며, 산재가족 100여명이 산림치유 프로그램을 통해 정서적 회복과 사회복귀를 준비한다.

전국 소속기관도 지역별 활동에 나선다. 서울·경인지역본부와 울산중부·남부지사는 산업재해희생자 위령탑을 찾아 희생자를 추모하고, 부산·광주·강원지역본부는 치료 중인 산재노동자를 위문한다. 순천병원 등 공단 소속병원은 입원 환자에게 특식과 간식을 제공한다. 대전지역본부와 제주지사는 라디오 특집방송과 거리 캠페인을 통해 산업재해노동자의 날의 의미와 산재 지원제도 등을 안내한다.

박종길 공단 이사장은 "산재노동자의 날은 희생을 기억하는 데서 나아가 그 이후의 삶을 응원하는 시간이어야 한다"며 "추모주간이 산재노동자와 가족에게 위로와 일터 복귀의 힘이 되길 바란다"고 말했다.
김남형 기자

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