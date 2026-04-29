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조응천 “국힘, 경기서 ‘노답’…유권자 요구 땐 연대 불가피”

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김동욱 기자

승인 : 2026. 04. 29. 15:19

경기도지사 출마 회견하는 조응천 전 의원<YONHAP NO-3225>
개혁신당 경기도지사 후보로 출마할 조응천 전 의원이 28일 국회 소통관에서 출마 기자회견을 하고 있다. /연합
조응천 개혁신당 경기도지사 후보는 29일 국민의힘을 향해 "경기도에서 자생력을 상실했다"고 비판했다. 국민의힘과의 연대설에 대해선 "유권자가 강하게 요구하면 이겨낼 정당은 없다"며 가능성을 열어뒀다.

조 후보는 이날 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 나와 "어느 분이 후보가 되더라도 '노답'"이라며 이같이 밝혔다.

조 후보는 "국민의힘은 경기도를 지역구로 두고 있는 국회의원들이 6분밖에 없다 그것도 접경지역, 군 단위 아니면 분당처럼 강남과 유사한 지역 외에는 없다"며 "경기도지사 선거는 언감생심 넘보지도 못하는 상황"이라고 지적했다.

특히 장동혁 대표를 향해선 "윤석열 전 대통령 탄핵 이전에는 생각이 비슷했는데, 탄핵 이후 그리고 당대표가 되면서 바뀌었다"며 "'윤 어게인(윤석열 전 대통령 지지층)' 세력에게 권력을 위해 영혼을 팔았다"고 비판했다.

이어 "민주주의는 아주 건실한 야당이 있어야 견제가 된다"며 "장 대표가 말해도 '근데 너는 어떡할 건데'라고 짚을 게 너무 많다. 스피커로서의 기능을 상실했다"고 지적했다.

경쟁자인 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보에 대해선 "저를 공격할 포인트가 없다"며 "가장 편하고 껄끄럽지 않은 상대"라고 평가했다.

그러면서 "지금까지 중앙 정치 위주로 정치 싸움만 계속 해온 것 같다"며 "경기도지사가 돼서 어떤 일을 하겠다는 생각으로 온 것인지, 아니면 더 큰 정치행보를 위한 발판으로 의구심이 있다"고 꼬집었다.
김동욱 기자

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