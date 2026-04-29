조응천 “국힘, 경기서 ‘노답’…유권자 요구 땐 연대 불가피”

경기도지사 출마 회견하는 조응천 전 의원<YONHAP NO-3225> 0 개혁신당 경기도지사 후보로 출마할 조응천 전 의원이 28일 국회 소통관에서 출마 기자회견을 하고 있다. /연합

조응천 개혁신당 경기도지사 후보는 29일 국민의힘을 향해 "경기도에서 자생력을 상실했다"고 비판했다. 국민의힘과의 연대설에 대해선 "유권자가 강하게 요구하면 이겨낼 정당은 없다"며 가능성을 열어뒀다.조 후보는 이날 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 나와 "어느 분이 후보가 되더라도 '노답'"이라며 이같이 밝혔다.조 후보는 "국민의힘은 경기도를 지역구로 두고 있는 국회의원들이 6분밖에 없다 그것도 접경지역, 군 단위 아니면 분당처럼 강남과 유사한 지역 외에는 없다"며 "경기도지사 선거는 언감생심 넘보지도 못하는 상황"이라고 지적했다.특히 장동혁 대표를 향해선 "윤석열 전 대통령 탄핵 이전에는 생각이 비슷했는데, 탄핵 이후 그리고 당대표가 되면서 바뀌었다"며 "'윤 어게인(윤석열 전 대통령 지지층)' 세력에게 권력을 위해 영혼을 팔았다"고 비판했다.이어 "민주주의는 아주 건실한 야당이 있어야 견제가 된다"며 "장 대표가 말해도 '근데 너는 어떡할 건데'라고 짚을 게 너무 많다. 스피커로서의 기능을 상실했다"고 지적했다.경쟁자인 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보에 대해선 "저를 공격할 포인트가 없다"며 "가장 편하고 껄끄럽지 않은 상대"라고 평가했다.그러면서 "지금까지 중앙 정치 위주로 정치 싸움만 계속 해온 것 같다"며 "경기도지사가 돼서 어떤 일을 하겠다는 생각으로 온 것인지, 아니면 더 큰 정치행보를 위한 발판으로 의구심이 있다"고 꼬집었다.