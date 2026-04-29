李, 통합 행보 속 ‘5월 변수’…양도세 종료·지선 목전 ‘부동산 민심’ 고심

이재명 대통령, 국무회의 발언<YONHAP NO-3035> 0 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 비교섭단체·무소속 의원들을 청와대로 불러 외연 확장에 나섰다. 6·3 지방선거를 앞둔 협치 확대 행보와 맞물려 양도세 유예 종료를 앞둔 5월이 판세를 가르는 결정 구간으로 부상하면서 '부동산 민심'이 핵심 변수로 떠오르자 이 대통령의 고민도 깊어지는 모습이다.29일 청와대에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 비교섭단체 및 무소속 의원들과 오찬 간담회를 진행했다. 제3지대까지 직접 접촉에 나선 것은 취임 이후 협치 기반을 넓히겠다는 판단에 따른 행보다.청와대는 '중도·실용' 기조를 앞세워 정치적 외연 확장에 나선 상태다. 6·3 지방선거를 한 달여 앞두고 각 당의 공천과 선거운동이 본격화되며 전국 단위 판세가 빠르게 형성되는 국면이다. 이번 선거가 지방권력 재편을 넘어 사실상 현 정부에 대한 중간평가 성격을 띠는 만큼, 청와대로서는 정치 일정과 국정 운영을 분리하기 어려운 상황이다.판세의 핵심 변수로는 '부동산 민심'이 거론된다. 다음달 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 시장이 민감하게 반응하는 가운데, 이러한 흐름이 체감 민심으로 이어지며 선거 판세를 좌우할 변수로 떠오르고 있다. 실제 시장에서는 매물 출회와 거래 쏠림 가능성이 제기되는 등 일부 지역에서 선제적 움직임도 감지되고 있다.정부는 유예 종료 충격을 줄이기 위해 토지거래허가 신청분을 인정하는 보완책을 내놨지만, 시장 반응은 지역별로 엇갈리고 있다. 서울 일부 지역에서는 다주택자 매물이 늘고 있지만 매수자들은 추가 가격 조정을 기다리며 관망하는 분위기다. 매물 출회가 곧바로 거래로 이어지지 않는 데다, 강남권과 한강벨트 등 주요 지역을 중심으로 가격 눈높이 차이가 커지면서 시장 불확실성도 남아 있다.이 대통령은 최근 부동산 세제와 관련해 실거주 중심의 정책 기조를 재확인하며 시장 정상화를 강조하고 있으며, 정부도 거래 동향 점검과 시장 모니터링을 강화하는 등 대응에 나선 상태다. 다만 가격 변동을 억제하겠다는 취지와 달리 정책 효과가 민심으로 이어질지는 지켜봐야 할 것으로 보인다.