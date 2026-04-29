[여행브리핑] ‘가정의 달’ 파라다이스 프로모션·케이크 外

[사진1] 파라다이스시티_어버이날 케이크 0 파라다이스시티 가든카페 어버이날 케이크. / 파라다이스 제공

[보도사진] 비발디파크 가든 페스타 0 비발디파크 가든 페스타. / 소노인터내셔널 제공

곤지암리조트가 자리 대여부터 음식까지 올인원으로 해결할 수 있는 캠핑 BBQ 메뉴를 새롭게 선보인다 0 아웃도어 캠핑 BBQ. / 곤지암리조트 제공

1. 5월 가정의 달을 앞두고 활기로 가득한 스플라스 리솜 워터파크 전경 0 스플라스 리솜 워터파크. / 호반호텔앤리조트 제공

01. 설악 워터피아 스파밸리에서 노천탕을 즐기는 가족 0 설악 워터피아 스파밸리 . / 한화리조트 제공

[이랜드파크] 켄싱턴리조트 설악밸리_사슴 먹이주기 체험 0 켄싱턴리조트 설악밸리. / 이랜드파크 제공

파라다이스 호텔앤리조트는 가정의 달을 맞아 가족 단위 방문객을 위한 프로그램과 상품을 마련했다. 파라다이스시티는 오는 6월 7일까지 가정의 달 객실 패키지를 운영한다. 객실 1단계 업그레이드, 실내 테마파크 원더박스 입장권, 캐릭터 헬륨 풍선, 수영장 무제한 이용 등을 포함한다. '가든카페'는 5월 1~17일 카네이션 모양의 어버이날 케이크를 선보인다. 원더박스'에서는 5월 1일부터 특정 요일과 공휴일에 신규 마술 공연 '팬텀 오브 원더'를 볼 수 있다. 파라다이스 호텔 부산은 'OMY(오마이)'와 협업한 객실 패키지를 운영한다. 객실에 따라 OMY 타투 스티커나 OMY 샤키백, 아쿠아바 치킨 등이 포함된다. 5월 3일 시실리룸과 시실리가든에서는 '어린이날 가든 페스티벌'이 개최된다. 5월 10일부터 31일 매주 일요일에는 BMW 키즈 드라이빙존에서 레이싱 이벤트가 진행되며, 5월 2, 4, 5일에는 유아 동반 방문객을 위한 '베이비카 패밀리 레이싱' 프로그램이 운영된다.대명소노그룹 소노인터내셔널은 전국 호텔·리조트 사업장에서 문화 공연과 체험형 프로그램, 식음 프로모션을 준비했다. 비발디파크는 5월 1일부터 4일까지 '패밀리 페스티벌'을 개최한다. 팝 밴드의 라이브 공연과 '흑백요리사' 팝업 푸드트럭, 플리마켓, 포토존 등을 즐길 수 있다. 고성 델피노 '카페로까'에서는 카네이션 케이크를 5월 8일부터 10일까지 선보인다. 울산바위가 보이는 'BBQ 팩토리 야외가든'은 5월 1일부터 주말에 운영한다. 쏠비치 양양은 5월 주말과 연휴 기간 베누스 광장에서 플리마켓을 연다. 레스토랑 '엘빠띠오'에서 양갈비, 프라임 스테이크, 우대갈비 등으로 구성된 디너 BBQ를 운영한다. 쏠비치 삼척은 어린이 타로 체험, 키캡 꾸미기 등 체험 행사를 진행한다. 5월 2~4일과 23~24일 저녁에는 버스킹 공연 '봄바람이 부는 오월의 멜로디'를 개최한다. 쏠비치 남해는 5월 2일 저녁 8시 밀라노 홀에서의 특별 공연을 연다. 소노벨 변산과 단양도 플리마켓, 카네이션 키링, 쿠키 만들기와 레터링 케이크 체험 등을 준비했다.곤지암리조트는 5월 1일부터 '포레스트 스카우트' 통합 프로모션을 진행한다. 야외 식음 업장인 '느티나무 BBQ 야외잔디그늘집'은 '프리미엄 아웃도어 캠핑 BBQ' 메뉴를 새롭게 선보인다. 부페 레스토랑 미라시아에서는 5월 1~10일 아이들이 선호하는 키즈 푸드 8종을 운영한다. 이탈리안 레스토랑 '라그로타'는 '패밀리 런치 세트 프로모션'을 진행한다. 어트랙션 종합권도 5월 1일부터 운영한다. 루지와 락볼링장를 결합한 패스, 곤돌라 하늘공원 이용권과 함께 닭강정, 콜라가 담긴 피크닉 키트가 포함된 '스카이 피크닉 패스' 등을 마련했다. 곤지암리조트의 화담숲은 5월 1~5일 문화·체험 이벤트인 '플레이 인 그린'을 진행한다. 분재원 출구 쉼터에서는 '4중주 라이브 공연'이 열린다. 아이들을 위한 '스트리트 캔버스 : 분필아트'도 마련했다. 전문 아티스트가 얼굴과 손 등에 포인트를 더해주는 '컬러풀 페이스 페인팅'도 진행된다. 식물과 교감하는 '가드닝 체험'도 마련했다. 다육이 심기, 나만의 정원 만들기 등 프로그램을 포함한다. '핸드메이드 워크숍' 코너에서는 새집 만들기, 조화 가랜드, 키링 만들기 등에 참가할 수 있다.호반호텔앤리조트가 운영하는 리솜리조트는 가정의 달을 맞아 전 지점에서 특별 문화 행사를 진행한다. 포레스트 리솜과 레스트리는 5월 한 달간 '응답하라 옛날 문방구'를 운영한다. 추억의 게임과 간식을 즐길 수 있으며 매주 토요일, 일요일에는 '숲 속 보물찾기'가 진행된다. 어린이날 당일에는 매직·버블·벌룬 트리플 공연과 에어바운스 놀이터,속마음 사생대회 등이 열린다. 아일랜드 리솜은 5월 1일 잔디광장에서 이색 술래잡기인 '경찰과 도둑' 이벤트를 진행한다. 2일에는 플리마켓, 김성운 셰프가 태안 제철 식재료를 활용해 선보이는 '포차포포 in 태안' 식음 행사가 열린다. 30일과 31일에는 바다의 날을 기념하는 어린이 사생대회도 개최된다. 스플라스 리솜은 5월 3일부터 4일까지 에어바운스와 미니게임으로 구성된 '노는 게 제일 좋아' 플레이 존을 운영하고, 어린이 대상 '코스튬 보물찾기'를진행한다. 5월 25일 부처님 오신 날에는 지역 명소인 수덕사와 연계한 템플 스테이 프로그램을 운영한다.한화리조트는 5월 가정의 달을 맞아 숙박과 식사, 부대시설을 한 번에 즐길 수 있는 올인클루시브 패키지를 운영한다. 패키지는 객실, 조식 뷔페, 액티비티 입장권 등으로 구성된다. 액티비티 입장권에는 수영장, 사우나, 테마파크 등 주요 시설 이용권이 포함된다. 한화리조트 평창은 지역 특산물을 활용해 조식 메뉴를 전면 개편했다. 거제 벨버디어에는 지역 인기 맛집이 입점했다. 한화리조트 설악 쏘라노는 워터피아 종일권을 제공한다. 한화리조트 경주는 천연 온천수 기반의 뽀로로아쿠아빌리지 종일권을 선보인다. 거제 벨버디어는 몽돌해변을 조망하는 수영장에 놀이 시설을 새로 추가했다. 더 플라자는 '키즈 앤 조이: 패밀리 모먼트' 패키지를 운영한다. 디럭스 객실 1박. 세븐스퀘어 조식 3인(성인 2인, 소인 1인), 키즈 라운지 이용권 1매, 마이리틀타이거 사운드 패드, 웰컴 기프트로 구성했다. 피트니스클럽과 수영장도 무료로 이용할 수 있다.이랜드파크 켄싱턴호텔앤리조트는 5월 31일까지 '아이랑 호캉스' 패키지를 주요 호텔과 리조트에서 운영한다. 켄싱턴호텔 평창은 객실 1박, 조식 뷔페(성인 2인, 소인 1인), 식음 바우처 1매, 실내풀과 사우나 이용권(성인 2인, 소인 1인), 키즈월드 1일 입장권(성인 2인, 소인 1인), 애니멀팜 동물 먹이주기 체험팩 1개 등으로 구성했다. 켄싱턴리조트 설악밸리는 객실 1박, 조식 3인(성2인, 소인1인), 양 또는 사슴 인형 1개, 동물 먹이주기 체험팩 1개 등을 포함한다. 켄싱턴리조트 설악비치는 객실 1박, 조식뷔페(성인 2인, 소인 1인), 코코몽 키즈월드 입장권(성인 2인, 소인 1인), 오션사우나 3인, 리조트 내 부대업장에서 이용할 수 있는 바우처 등으로 구성됐다.켄싱턴리조트 경주와 켄싱턴리조트 지리산남원도 키즈 맞춤형 콘텐츠를 선보인다.