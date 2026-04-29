6·3 선거 최대 변수로 부상한 ‘단일화’…승패 분수령될까

평택을, 최대 6파전 예상…진보 진영 단일화 온도차

부산 북갑, 보수 단일화 관건…실패 시 승리 어려워

울산시장 '민주vs국힘' 굳히나…단일화 작업 지속

news_1096344_1777445223_m 0 (왼쪽부터)김용남 전 의원, 조국 조국혁신당 대표, 유의동 전 의원. /연합

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거의 주요 격전지를 중심으로 후보 단일화 논의가 본격화하고 있다. 일부 지역에서는 최대 6파전까지 예상되면서 각 정당과 후보들이 '선거 승리'를 목표로 정치적 셈법에 들어간 모습이다. 접전 구도에서 단일화가 승패를 가를 핵심 변수로 떠오른 만큼, 선거 막판까지 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.29일 정치권에 따르면 지방선거와 재보선 출마 후보군이 속속 확정되는 가운데 재보선에서는 경기 평택을과 부산 북구갑, 지방선거에서는 울산시장 선거를 중심으로 단일화 논의가 이어지고 있다.가장 큰 관심 지역은 경기 평택을이다. 더불어민주당과 국민의힘은 물론 조국혁신당, 진보당, 자유와혁신 등 군소정당 후보까지 출마하면서 다자 구도가 형성되고 있다.단일화 논의의 중심에는 조국 조국혁신당 대표가 있다. 조 대표 출마로 '전 지역 승리'를 목표로 하는 민주당의 구상에도 적신호가 켜졌다. 민주당은 김용남 전 의원을 공천했지만, 최근 실시된 여론조사에서는 조 대표가 김 전 의원을 소폭 앞서는 것으로 나타났다. 국민의힘 유의동 후보와의 격차가 크지 않다는 점도 변수다.현재로서는 김 전 의원과 조 대표 간 온도 차가 뚜렷하다. 김 전 의원은 "시기상조"라면서도 향후 연대 가능성을 열어둔 반면, 조 대표는 "정정당당한 대결을 원한다"며 인위적 단일화에는 선을 긋고 있다.부산 북구갑에서는 보수 진영 후보 단일화 여부가 쟁점이다. 민주당의 '메기남' 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 출마를 공식화하면서 선거 구도가 복잡해졌다.최근 여론조사에서 하 전 수석이 한동훈 무소속 후보와 국민의힘 박민식 전 장관에게 소폭 앞서는 결과가 나오기도 했다. 보수 표심이 한 후보와 박 전 장관으로 분산되면서 하 전 수석이 상대적으로 반사이익을 누리고 있다는 평가다.현재 한 후보와 박 전 장관은 단일화 가능성에 선을 긋고 있다. 박 전 장관은 "단일화 가능성은 없다"고 밝혔고, 한 후보도 "그런 정치공학 문제는 종속 변수일 뿐"이라고 했다.지방선거에서는 울산시장 후보 단일화 논의가 본격화하고 있다. 울산시장 선거의 경우 진보와 보수 양 진영 모두에서 단일화가 변수로 떠올랐다.민주당·조국혁신당·진보당은 다음 달 13일까지 민주·진보 진영 시장 후보를 단일화하기로 합의했다. 민주당 김상욱, 혁신당 황명필, 진보당 김종훈 후보 등이 논의 대상이다.현재로서는 김 의원의 지지율이 우세한 것으로 평가되지만, 진보당과 혁신당이 민주당과 단일화에 나설지가 관건이다. 울산은 노동계 기반이 강해 다른 지역보다 진보당 지지층이 두꺼운 곳으로 꼽힌다. 민주당으로서는 진보당과의 단일화 여부가 PK(부산·경남) 선거 판세에도 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.보수 진영에서는 국민의힘 소속 김두겸 현 시장과 무소속 박맹우 전 시장 간 단일화 여부가 주목된다. 박 전 시장은 이달 초 공천 결과에 반발해 국민의힘을 탈당한 뒤 무소속 출마를 선언했다.