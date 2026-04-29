닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

6·3 선거 최대 변수로 부상한 ‘단일화’…승패 분수령될까

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260429010009561

글자크기

닫기

김동민 기자

승인 : 2026. 04. 29. 17:05

평택을, 최대 6파전 예상…진보 진영 단일화 온도차
부산 북갑, 보수 단일화 관건…실패 시 승리 어려워
울산시장 '민주vs국힘' 굳히나…단일화 작업 지속
news_1096344_1777445223_m
(왼쪽부터)김용남 전 의원, 조국 조국혁신당 대표, 유의동 전 의원. /연합
6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거의 주요 격전지를 중심으로 후보 단일화 논의가 본격화하고 있다. 일부 지역에서는 최대 6파전까지 예상되면서 각 정당과 후보들이 '선거 승리'를 목표로 정치적 셈법에 들어간 모습이다. 접전 구도에서 단일화가 승패를 가를 핵심 변수로 떠오른 만큼, 선거 막판까지 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.

29일 정치권에 따르면 지방선거와 재보선 출마 후보군이 속속 확정되는 가운데 재보선에서는 경기 평택을과 부산 북구갑, 지방선거에서는 울산시장 선거를 중심으로 단일화 논의가 이어지고 있다.


◇ 최대 6파전 평택을…민주·혁신·진보 단일화 변수
가장 큰 관심 지역은 경기 평택을이다. 더불어민주당과 국민의힘은 물론 조국혁신당, 진보당, 자유와혁신 등 군소정당 후보까지 출마하면서 다자 구도가 형성되고 있다.

단일화 논의의 중심에는 조국 조국혁신당 대표가 있다. 조 대표 출마로 '전 지역 승리'를 목표로 하는 민주당의 구상에도 적신호가 켜졌다. 민주당은 김용남 전 의원을 공천했지만, 최근 실시된 여론조사에서는 조 대표가 김 전 의원을 소폭 앞서는 것으로 나타났다. 국민의힘 유의동 후보와의 격차가 크지 않다는 점도 변수다.

현재로서는 김 전 의원과 조 대표 간 온도 차가 뚜렷하다. 김 전 의원은 "시기상조"라면서도 향후 연대 가능성을 열어둔 반면, 조 대표는 "정정당당한 대결을 원한다"며 인위적 단일화에는 선을 긋고 있다.


◇ 부산 북구갑, 하정우 등판에 보수 단일화론 부상
부산 북구갑에서는 보수 진영 후보 단일화 여부가 쟁점이다. 민주당의 '메기남' 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 출마를 공식화하면서 선거 구도가 복잡해졌다.

최근 여론조사에서 하 전 수석이 한동훈 무소속 후보와 국민의힘 박민식 전 장관에게 소폭 앞서는 결과가 나오기도 했다. 보수 표심이 한 후보와 박 전 장관으로 분산되면서 하 전 수석이 상대적으로 반사이익을 누리고 있다는 평가다.

현재 한 후보와 박 전 장관은 단일화 가능성에 선을 긋고 있다. 박 전 장관은 "단일화 가능성은 없다"고 밝혔고, 한 후보도 "그런 정치공학 문제는 종속 변수일 뿐"이라고 했다.


◇ 울산시장 선거도 단일화 분수령
지방선거에서는 울산시장 후보 단일화 논의가 본격화하고 있다. 울산시장 선거의 경우 진보와 보수 양 진영 모두에서 단일화가 변수로 떠올랐다.

민주당·조국혁신당·진보당은 다음 달 13일까지 민주·진보 진영 시장 후보를 단일화하기로 합의했다. 민주당 김상욱, 혁신당 황명필, 진보당 김종훈 후보 등이 논의 대상이다.

현재로서는 김 의원의 지지율이 우세한 것으로 평가되지만, 진보당과 혁신당이 민주당과 단일화에 나설지가 관건이다. 울산은 노동계 기반이 강해 다른 지역보다 진보당 지지층이 두꺼운 곳으로 꼽힌다. 민주당으로서는 진보당과의 단일화 여부가 PK(부산·경남) 선거 판세에도 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

보수 진영에서는 국민의힘 소속 김두겸 현 시장과 무소속 박맹우 전 시장 간 단일화 여부가 주목된다. 박 전 시장은 이달 초 공천 결과에 반발해 국민의힘을 탈당한 뒤 무소속 출마를 선언했다.
김동민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

UAE, OPEC 60년 만에 탈퇴…사우디 주도 카르텔 균열·독자 노선 가속

‘해외직구 시조새’ 위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

아이패드 프로 240만→80만 가격 오류…쿠팡, 취소 대신 ‘쿨 배송’

삼첩분식, ‘떡볶이 벌레 논란’ 사과…“피해자에 환불·보상”

국세청, 5월 종합소득세·지방소득세 신고 개시…AI 챗봇 상담·맞춤형 절세 정보 최초 제공

트럼프, 이란 ‘붕괴’ 주장 속 핵 선결 고수…이란 중간합의안 거부·장기 교착

수소 생태계 확장 나서는 현대차…CNG 충전소 전환 본격화

지금 뜨는 뉴스

위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

[직딩썰] 요즘 커뮤서 난리 난 ‘키움 vs 토스’ 메시지 차이점.jpg

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

카카오페이, 간편 송금 10주년…“447조원 오갔다”

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로