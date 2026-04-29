정부, 10만명 지원 ‘청년뉴딜’ 가동…청년고용 ‘삼중고’ 돌파

청년 고용률 43.5% 코로나 후 최저…도약·경험·회복 3트랙 가동

K-뉴딜 아카데미 1만명 신설·구직촉진수당 3만명 지급 등

260429구윤철 부총리-민관합동 청년뉴딜 보고회-aT센터 (3) 0 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 29일 서울 aT센터에서 열린 민관합동 청년뉴딜 보고회에서 '청년뉴딜 추진방안'을 발표하고 있다./재정경제부

정부가 코로나19 이후 최저 수준으로 떨어진 청년 고용률을 끌어올리기 위해 10만명 규모의 '청년뉴딜 추진방안'을 내놨다. 민간기업 주도 직업훈련부터 사회 복귀 지원까지 전주기를 아우르는 패키지 대책이다.정부는 29일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 민관합동 청년뉴딜 보고회를 열고 이런 내용의 '청년뉴딜 추진방안'을 발표했다.재경부에 따르면 최근 청년 고용 상황은 심각한 수준이다. 올해 1분기 15~29세 고용률은 43.5%로 코로나19 이후 최저치를 기록했다. 구직·실업·쉬었음 등 취업에 어려움을 겪는 20~30대 미취업 인구는 171만명으로 20~30대 인구의 14%에 달했다. 정부는 이러한 배경으로 인공지능(AI) 확산 등 산업구조 변화에 따른 양질의 일자리 감소, 세대 간 구직 경쟁 심화, 기업의 경력직 선호 등 '삼중고'를 지목했다.이에 정부는 청년 고용 문제를 개인이 아닌 구조적 문제로 보고 국가 차원의 대응에 나섰다. 재경부 관계자는 "청년들이 자신의 비전과 상황을 고려해 적합한 프로그램을 선택할 수 있도록 도약, 경험, 회복이라는 세 가지 트랙을 제시하고, 원활한 구직활동과 채용을 뒷받침하기 위해 정책 인프라도 고도화했다"고 밝혔다.먼저 정부는 청년 1만9000명을 대상으로 민간 주도의 직업훈련을 확대한다. 민간기업이 직접 운영하는 'K-뉴딜 아카데미'를 1만명 규모로 신설해 AI·반도체 등 첨단산업뿐 아니라 금융·콘텐츠 등 청년 선호 분야 교육을 제공한다. 대학 중심의 단기 교육과정도 비재학생까지 확대해 4000명을 지원하고, 기존 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성사업도 5000명 추가 확대한다.또한 청년들의 경력 형성을 뒷받침하기 위해 일경험 프로그램을 2만3000개 늘린다. 공공부문에서는 체납 실태조사, 농지 전수조사 등 국책과제에 청년 인력을 신규 채용하고, 사회적경제 조직과 공공기관 인턴 규모도 확대한다. 민간에서도 관광·콘텐츠·디지털 등 청년 선호분야의 취업연계 과정을 늘릴 계획이다. 아울러 구직 단념 청년 등 1만1000명을 대상으로 상담부터 취업까지 전 과정을 지원한다. 청년미래센터를 전국 17곳으로 확대하고, 구직단념청년 지원 프로그램인 청년도전지원사업 인원도 1000명 늘린다.청년들의 구직활동을 돕기 위해 고용지원 인프라도 강화한다. 국민취업지원제도 안에 청년특화트랙을 신설하고, 기준중위소득 120% 이하에 재산 5억원 이하 청년은 취업경험이 없더라도 구직촉진수당을 월 60만원(최대 6개월)씩 준다. 올해는 3만명이 대상이다. 청년일자리도약장려금 지원 대상 기업도 비수도권 산단 소재 중견기업에서 비수도권 전체 중견기업으로 넓힌다. 이를 통해 1만명이 새롭게 혜택을 받을 전망이다.