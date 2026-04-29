닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

정청래, 하남서 민생행보…추미애, 의원직 사퇴후 첫 일정 동행

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260429010009590

글자크기

닫기

김아윤 기자

승인 : 2026. 04. 29. 17:21

이광재·강병덕 적극 지원사격
민주당, 하남 덕풍시장 방문<YONHAP NO-6971>
더불어민주당 정청래 대표와 추미애 경기지사 후보, 이광재 하남갑 보궐선거 후보, 강병덕 하남시장 후보가 29일 경기도 하남 덕풍전통시장을 찾아 상인과 대화하고 있다./연합
정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남을 찾아 추미애 경기지사 후보와 강병덕 하남시장 후보, 국회의원 재보궐선거 하남갑에 출마한 이광재 전 강원지사 지원에 나섰다.

정 대표는 이날 경기 하남시 덕풍전통시장을 찾아 골목 상권을 돌며 유권자들에게 민주당 후보들에 대한 지지를 호소했다.

추 후보는 이날 국회의원직을 사퇴하고 예비후보 등록을 마친 뒤 하남에서 첫 일정을 시작했다. 앞서 오전에는 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 현충탑과 김대중 전 대통령 묘역을 참배했다.

추 후보는 "오늘 저를 정치적으로 길을 열어주신 김대중 전 대통령 묘소에 가서 먼저 인사를 드렸다"며 "지방자치를 열어주시고 개척해주신 김대중 대통령님께 경기도가 지방자치 시대의 마중물이 돼 큰 역할을 해낼 수 있도록 힘을 달라고 간절히 호소했다"고 말했다.

추 후보는 이어 "경기지사 후보가 될 수 있도록 또다시 길을 열어준 이곳 하남시민들께 인사드리러 왔다"며 "2년간 하남의 지역 발전을 위해 많은 과제를 안고 뛰었다. 이제 더 큰 힘을 얻어 경기도로 나아가 '더 큰 경기, 더 강한 경기'를 만들어내고 싶다"고 강조했다.

재보선에 나선 이 후보는 "지금은 이재명 정부가 일을 해야 할 시간이라고 본다"며 "그러기 위해서는 이번 지방선거에서 압도적인 승리가 필요하다"고 밝혔다. 이어 "하남은 또 하나의 새로운 대한민국 녹색 미래도시가 될 것"이라고 했다.

강 후보는 후보들 간 연대를 강조했다. 그는 "하남의 지난 4년은 잃어버린 세월이었다고 말할 수 있을 것"이라며 "4년 동안 제대로 하지 못했던 일, 비정상화됐던 일을 바로잡고 앞으로 두 분과 함께 최고의 하남을 만들어 나가겠다"고 말했다.
김아윤 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

UAE, OPEC 60년 만에 탈퇴…사우디 주도 카르텔 균열·독자 노선 가속

‘해외직구 시조새’ 위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

아이패드 프로 240만→80만 가격 오류…쿠팡, 취소 대신 ‘쿨 배송’

삼첩분식, ‘떡볶이 벌레 논란’ 사과…“피해자에 환불·보상”

국세청, 5월 종합소득세·지방소득세 신고 개시…AI 챗봇 상담·맞춤형 절세 정보 최초 제공

트럼프, 이란 ‘붕괴’ 주장 속 핵 선결 고수…이란 중간합의안 거부·장기 교착

수소 생태계 확장 나서는 현대차…CNG 충전소 전환 본격화

지금 뜨는 뉴스

위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

[직딩썰] 요즘 커뮤서 난리 난 ‘키움 vs 토스’ 메시지 차이점.jpg

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

카카오페이, 간편 송금 10주년…“447조원 오갔다”

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로