닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

‘생존율 54%’ 靑 참모 6·3 라인업 확정…이재명 후광효과 누리나

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260429010009603

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 04. 29. 17:48

부산 구포시장 찾은 하정우
부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화 한 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석이 29일 오후 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 인사하고 있다. /연합뉴스
하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 전은수 전 대변인이 지난 28일 사직하며 청와대 출신 6·3 지방선거·국회의원 재보궐 선거 후보자 최종 라인업이 확정됐다.

이재명 청와대 1기 출신 후보들이 이번 선거에서 60%대 높은 지지율을 이어가고 있는 이 대통령 후광효과를 톡톡히 누릴 수 있을지 귀추가 주목된다.

29일 청와대 등에 따르면 더불어민주당에 공천을 신청한 청와대 출신 인사 13명 중 5명의 공천이 최종 확정돼, 생존율 38%를 기록했다.

전날 청와대를 떠난 하 전 수석과 전 전 대변인이 각각 부산 북갑·충남 아산을 보궐선거 출마가 유력한 점을 감안하면 생존율은 54%로 더 높아진다. 하 전 수석과 전 전 대변인은 이날 국회에서 열린 민주당 2차 인재영입식에서 '영입인재'와 '발탁인재'로 각각 지명됐다.

이재명 청와대 1기 출신 참모들 중 수석 2명(우상호·하정우), 비서관 4명(김병욱·김남준·김남국·전은수), 행정관 1명(손화정)이 6·3선거 최종 후보로 확정된 셈이다.

최종 7인이 출사표를 던진 지역 상당수는 민주당 강세 지역으로 분류된다.

김남준 전 청와대 대변인이 출마하는 '인천 계양을'은 이 대통령의 대통령 당선 직전 지역구였고 이전에도 송영길 전 민주당 대표가 5선을 지냈던 민주당 텃밭이다.

전은수 전 비서관이 출사표를 낼 '충남 아산을'역시 강훈식 대통령 비서실장이 3선을 했던 지역구로 민주당 인사 당선 가능성이 높다는 관측이 나온다. 김남국 전 디지털소통비서관이 도전하는 '경기 안산갑'도 민주당 지지세가 높은 편에 속한다.

강원도지사에 도전하는 우상호 전 정무수석은 초반 김진태 현 강원지사에 뒤쳐졌지만, 최근 상승세를 타며 우 전 수석이 14% 가까이 앞섰다는 여론조사 결과가 나왔다.

성남시장 출사표를 던진 김병욱 전 정무비서관역시 현역 신상진 성남시장과 오차범위 내 접전을 벌이며 지지율 상승세를 탔다는 평가가 나온다.

부산 북갑에 도전하는 하 전 수석의 경우 최근 여론조사에서 박민식 전 국가보훈부 장관, 한동훈 전 국민의힘 대표보다 지지율이 소폭 앞선다는 결과가 나와 기대를 모은다.

박 전 장관과 한 전 대표의 단일화가 불발돼 3파전으로 선거가 치러질 경우, 하 수석이 반사이익을 누릴 수 있다는 관측이 나온다.
승리 다짐하는 민주당 우상호 강원도지사 후보
더불어민주당 우상호 강원도지사 후보가 23일 국회에서 열린 민주당 16개 광역단체장 후보 연석회의에서 6·3 지방선거 승리를 다짐하며 파이팅을 외치고 있다. /연합뉴스
홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기