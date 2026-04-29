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중흥그룹, 광주전남에 코스트코 1호점 유치…“2028년 개점 목표”

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이수일 기자

승인 : 2026. 04. 29. 19:26

코스트코 순천점 부지 매매계약 체결
중흥그룹 “통 큰 협력 덕분에 결과 도출”
조감도_선월하이파크
선월하이파크 조감도.
중흥그룹 중흥건설과 중흥토건의 합자법인 선월하이파크밸리가 29일 광주·전남 지역민들의 숙원 사업 중 하나인 유통 체인 코스트코의 순천점 부지 매매계약을 완료했다.

이번 계약은 지난해 9월 전남도와 순천시, 경제자유구역청, 코스트코코리아가 맺은 투자협약(MOU)을 체결한 뒤 7개월 만이다. 그동안 사업시행자인 선월하이파크밸리와 코스트코코리아는 토지매매계약 체결을 위한 세부조건 조율에 심혈을 기울였다.

선월하이파크밸리 관계자는 "투자의향서 제출과 투자협약 당시 큰 틀에서 합의가 있었기에 세부조건에 대해선 기업 간의 유불리를 따지지 않았다"며 "순천 지역 발전을 위한 통 큰 협력과 지역사회 공헌 차원 양보가 있었기에 뜻깊은 결과를 도출할 수 있었다"고 말했다.

선월하이파크 내 부지에 들어서는 이번 코스트코는 2028년 개점을 목표로 하고 있다. 광주전남특별시 1호점이다.

선월하이파크는 광주, 전주, 전남서부권, 진주 등 영남권까지 1시간 내외의 거리에 자리해 있다. 순천과 광양, 여수 등으로 약 20~30분이면 이동이 가능하다. 주변에 기존 광양제철소, 여수 국가산단, 율촌산단 등 이외에 세풍일반산업단지 2단계 조성, 해룡일반산업단지 2단계 등이 추진 중이다.
이수일 기자

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