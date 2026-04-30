마이프로틴, 2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십 개막전 이벤트 부스 성료

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영국 스포츠 뉴트리션 브랜드 마이프로틴이 국내 시장 공략을 강화하며 소비자 접점을 넓히고 있다.

지난해부터 한국 공식 유통을 본격화한 이후 물류 인프라를 확충해 배송 경쟁력을 높이는 한편, 온·오프라인을 아우르는 체험형 마케팅에도 적극 나서는 모습이다.

마이프로틴은 이러한 전략의 하나로 지난 18~19일 경기 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 ‘2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십’ 개막전 현장에 브랜드 체험 부스를 운영했다. 모터스포츠 팬과 가족 단위 관람객이 몰린 행사장에서 브랜드의 역동적인 이미지를 전달하고 신제품을 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.

행사 기간 동안 부스에는 하루 1000명 이상이 방문하며 높은 관심을 보였다. 현장에서는 다트 룰렛, 포토존 인증 이벤트, 단백질 음료 시음 등 참여형 프로그램이 운영됐으며, 준비된 경품과 시음 물량이 모두 소진됐다.

특히 신제품 단백질 음료 시음존이 관람객들의 주목을 받았다. 해당 제품은 기존 단백질 음료의 텁텁한 식감을 개선하고 단백질 함량을 28g까지 높였다. 현장 참여자들은 “일반 음료처럼 부담 없이 마실 수 있다”는 반응을 보이며 긍정적인 평가를 내놓았다.

마이프로틴 관계자는 “현장에서 고객들과 직접 소통하며 브랜드 경험을 확장할 수 있었다”며 “앞으로도 오프라인 접점을 확대해 소비자와의 접점을 지속적으로 강화할 계획”이라고 말했다.