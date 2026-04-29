‘뽕잎’ 대신 전용사료… 고부가 누에 사육 ‘스마트 양잠’ 온다

29일 세종시 정부세종청사에서 열린 농촌진흥청의 '전용 사료 기반 누에 스마트 생산시스템개발' 기자회견에서 국립농업과학원 직원이 전용 사료를 먹여 생산한 누에를 소개하고 있다. /연합