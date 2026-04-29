정동영 쏘아올린 ‘北=조선’… 한미동맹·대북원칙에 악영향

정동영 통일부 장관(오른쪽)이 29일 정부서울청사 국무회의실에서 열린 임시국무회의 겸 비상경제본부회의에 참석해 회의 전 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 대화하고 있다. /박성일 기자 rnopark99@naver.com