시몬스, 신규 브랜드 캠페인 론칭…“불확실성에도 편안한 삶을”

유튜브 등 SNS에 캠페인 영상 5편 공개

'AI 無' 아날로그 필름으로만 영상 구성

인스타 채널 리뉴얼…"신박한 콘텐츠 공개"

image001 (1) 0 시몬스의 2026 브랜드 캠페인 'LIFE IS COMFORT' 이미지./시몬스

시몬스가 불확실성의 시대에도 흔들리지 않는 삶을 유지하자는 메시지를 전한다.30일 시몬스는 유튜브와 인스타그램 등 공식 SNS 채널에 2026년 브랜드 캠페인 'LIFE IS COMFORT' 영상 5편을 공개했다. 캠페인의 카피는 시몬스의 대표 슬로건인 '흔들리지 않는 편안함'을 동시대적인 감각으로 재해석했다.캠페인을 통해 시몬스는 침대 고유의 '기능적' 편안함을 넘어 '심리적' 편안함까지 살피겠다는 수면 전문 브랜드로서의 의지를 전하겠다는 계획이다.특히 캠페인의 메시지를 시각적으로 완벽히 구현하기 위해 특유의 낙천적인 무드가 녹아 있는 스페인 마드리드를 촬영지로 선택, 과감히 AI 기술을 걷어내고, 아날로그 필름으로만 영상을 제작했다. 또한 배경음악을 전면 배제하고 일상 속 엠비언트 사운드만을 활용했다는 설명이다.시몬스는 이번 브랜드 캠페인 런칭과 함께 자사 인스타그램 채널 전면 리뉴얼에 나선다. 먼저 시몬스는 다채로운 혼란 상황과 그 속에서의 초연함을 50여 편의 영상과 이미지로 재구성해 순차적으로 업로드할 예정이다.시몬스 관계자는 "시몬스만의 기술력과 품질, 그리고 꿀잠을 위한 수면 팁 등을 고유의 감성이 담긴 신박한 콘텐츠를 통해 소개할 계획"이라고 말했다.