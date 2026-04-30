“쇼핑앱이 은행 된다”…SSG닷컴, KB국민은행과 ‘쓱머니 통장’ 출시

결제·예치·적립 한 번에

이커머스, 금융 플랫폼화

SSG닷컴이 KB국민은행과 함께 ‘쓱머니 KB통장’을 출시했다. / SSG닷컴 0 SSG닷컴이 KB국민은행과 함께 '쓱머니 KB통장'을 출시했다. / SSG닷컴

SSG닷컴이 KB국민은행과 손잡고 쇼핑 혜택과 금융 서비스를 결합한 '쓱머니 KB통장'을 출시한다고 30일 밝혔다.이번 상품은 지난해 금융위원회로부터 '혁신금융서비스'로 지정받은 모델로, 고객이 별도의 은행 애플리케이션 이동 없이 SSG닷컴 애플리케이션 내에서 금융상품 가입부터 결제까지 한 번에 이용할 수 있는 '생활밀착형 종합금융서비스'를 구축한 것이 특징이다.'쓱머니 KB통장'은 최대 200만원 한도 내에서 연 최대 4%의 금리 혜택을 제공한다. 해당 통장을 간편결제 쓱페이(SSGPAY)로 등록하면 전용 결제 수단인 '쓱 KB Money 결제'가 자동 생성되며, 별도의 충전 과정 없이 SSG닷컴에서 즉시 사용 가능해 쇼핑 편의성을 높였다.사용자 중심의 이자 지급 방식도 도입했다. 고객이 '매일 이자 받기' 서비스를 신청하면 이자가 즉시 반영된다.적립 혜택 역시 업계 최고 수준으로 구성했다. '쓱 KB Money 결제' 이용 시 결제 금액의 2%를 쓱머니로 적립해 주는데, 이는 기존 충전 결제 적립률(1.5%) 대비 0.5%퍼센트 높은 혜택이다.SSG닷컴 결제 실적에 따라 최대 연 5.0% 금리가 적용되는 '쓱 KB 쇼핑적금'도 함께 선보여 고객 선택 폭을 넓혔다.입점 셀러를 위한 금융 지원책도 눈에 있다. SSG닷컴과 KB국민은행은 '셀러 전용 금융상품관'을 신설해 소상공인들의 원활한 자금 운영을 돕는다. 최대 연 6% 금리의 적금을 비롯해 파트너사들의 안정적인 사업 환경 구축을 돕는 맞춤형 상품을 지속적으로 선보일 방침이다.SSG닷컴 관계자는 "이커머스와 금융의 경계를 허문 이번 서비스를 통해 고객들이 차별화된 쇼핑 혜택을 경험하길 바란다"며 "앞으로도 고객과 파트너사 모두가 만족할 수 있는 혁신적인 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.