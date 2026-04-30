“미국 텐션에 위트 한 스푼”…크리스피크림 도넛, 빠더너스 컬렉션 출시

오는 5월 1일, 빠더너스 협업 컬렉션 4종 선봬

미국식 도넛의 화려한 비주얼·꾸덕한 식감 강조

2030 겨냥 인스타그래머블 강조…美 현지 담아내

크리스피크림 도넛이 빠더너스와 함께 선보이는 American Sweets with BDNS 신제품 4종 이미지. / 롯데GRS 0 크리스피크림 도넛이 빠더너스와 함께 선보이는 American Sweets with BDNS 신제품 4종 이미지. / 롯데GRS

롯데GRS가 운영하는 도넛 프랜차이즈 크리스피크림 도넛이 브랜드 앰배서더로 활동 중인 문상훈과 그가 속한 콘텐츠 그룹 빠더너스와 협업한 신제품 컬렉션을 선보인다.크리스피크림 도넛은 오는 5월 1일 'American Sweets with BDNS' 컬렉션 4종을 출시한다고 30일 밝혔다. 미국식 도넛 특유의 화려한 비주얼과 묵직한 단맛에 빠더너스 특유의 유머 코드를 더한 것이 특징이다.이번 신제품은 2030세대를 겨냥해 '인스타그래머블' 요소를 강조했다. 알록달록한 토핑과 볼륨감 있는 비주얼을 통해 사진 촬영만으로도 미국 현지 도넛 매장 분위기를 연출할 수 있도록 기획했다. 여기에 재치있는 제품명으로 빠더너스만의 개성을 더했다.제품은 총 4종이다. '이거완전레몬이잖앙'은 레몬 아이싱과 크림을 더해 상큼한 맛을 강조했고, '쿠키앤처비'는 쿠키 크림과 오레오 토핑을 활용해 미국식 디저트의 꾸덕한 식감을 구현했다. '장경자의 체리립'은 체리 필링과 초콜릿 조합에 글레이즈를 더했으며, '후르트마뚜루'는 시리얼 토핑을 활용해 색감과 식감을 동시에 살렸다.구성 상품도 다양화했다. 시즌 한정 패키지 '빠더너스 케이크 에디션(5개입)'을 비롯해 신제품과 오리지널 글레이즈드를 함께 담은 하프(6개입), 더즌(12개입)으로 선택 폭을 넓혔다.크리스피크림 도넛 관계자는 "브랜드 대표 스테디셀러인 '오리지널 글레이즈드'의 부드럽고 달콤한 매력과 대비되는 토핑 콘셉트의 신제품을 통해 크리스피크림 도넛의 다양한 매력을 선보인다"고 밝혔다.빠더너스의 감성을 담은 굿즈 'BDNS 티셔츠'와 'BDNS 캔버스 백'도 다음달부터 전국 매장에서 순차 출시된다.