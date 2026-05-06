폐막 D-2 전주국제영화제, ‘더욱 알찼고 풍성했다’

개막 초반 관객 점유율 90% 이상…전년 대비 3%↑

노동절·어린이날 연휴 덕 봐…화창한 날씨 거들어

늘어난 상영작에 국내외 유명 배우들 참여도 영향

제27회 전주국제영화제 시상식 0 제27회 전주국제영화제 조직위원회가 지난 5일 전북대 삼성문화회관에서 시상식을 열고 에세키엘 살리나스·라미로 손시니 감독의 '서서히 사라지는 밤'과 이선연 감독의 '흘려보낸 여름'에 국제경쟁과 한국경쟁 부문 대상을 각각 수여하는 등 19개 부문의 수상작을 발표했다./제공=전주국제영화제

안성기 추모전 0 배우 박해일(왼쪽)과 한예리가 지난 달 30일 CGV 전주고사점에서 '필름시대사랑' 상영 후 열린 관객과의 대화(GV)에서 고(故) 안성기를 추모했다./연합뉴스

제27회 전주국제영화제가 성공적인 폐막에 성큼 다가섰다. 관객들의 뜨거운 호응으로 그 어느 해보다 풍성한 '유종의 미'를 예고하고 있다.6일 영화제 측에 따르면 개막일인 지난 달 29일부터 이달 3일까지 닷새 동안 좌석 점유율은 전년 같은 기간 대비 3% 포인트 가량 올라가 90% 이상에 이른 것으로 전해졌다. 오는 8일 폐막을 이틀 앞둔 시점에서 정확한 집계는 아직 이뤄지지 않았지만, 지난해(7만여 명)에 육박하는 관객들이 이미 다녀간 것으로 추산된다는 게 영화제 안팎의 귀띔이다.홍보팀의 한 관계자는 "노동절에서 어린이날로 연휴가 이어지면서 좌석 점유율이 상승했고, 팝업 스토어와 이벤트 부스 등을 찾은 사람들 역시 많이 늘어났다"며 "날씨까지 무척 좋아 전주 한옥마을에서의 '골목상영' 등 야외 프로그램이 성공적으로 치러진 것 또한 축제 분위기를 끌어올렸다"고 밝혔다.올해는 지난해보다 13편 늘어난 전 세계 54개국·237편이 상영작으로 선정된 가운데, 다양한 부대 행사들이 관객몰이를 거들었다. 이 중 지난 1월 별세한 '국민배우' 고(故) 안성기를 추모하는 취지로 마련된 특별전 '조금 낯선 안성기를 만나다'는 생전의 안성기와 함께 일했던 후배 영화인들의 참여로 성황을 이뤘다.고인과 '필름시대사랑' '한산: 용의 출현'에서 호흡을 맞췄던 배우 박해일은 지난 달 30일 CGV 전주고사점에서 열린 관객과의 대화(GV)에서 "선배님의 매력적인 미소와 주름을 제가 무척 좋아한다. 미소와 단단하고 차분했던 눈빛이 기억난다"며 "(촬영장에서는) 단지 그분이 계신다는 이유로 모든 영화인이 에너지나 신뢰를 가졌다"고 회고했다.또 개막작 '나의 사적인 예술가' 주연 자격으로 전주를 찾은 한국계 미국인 배우 그레타 리도 많은 화제를 모았다. '패스트 라이브즈' '트론: 아레스' '하우스 오브 다이너마이트' 등 여러 할리우드 화제작들로 낯익은 그는 취재진과 만난 자리에서 "한국계 미국 작가 모니카 김의 소설 '눈알이 제일 맛있단다'로 감독 데뷔를 준비중"이라고 말했다.한편 영화제 조직위원회는 지난 5일 전북대 삼성문화회관에서 시상식을 열고 에세키엘 살리나스·라미로 손시니 감독의 '서서히 사라지는 밤'과 이선연 감독의 '흘려보낸 여름'에 국제경쟁과 한국경쟁 부문 대상을 각각 수여하는 등 19개 부문의 수상작을 발표했다.