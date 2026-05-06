[개장시황] 코스피, 7000선 돌파… 반도체 중심 가파른 상승

코스피, 7093.01 장 출발… 전일比 2.25%↑

장 초반 코스피 시장서 매수 사이드카 발동

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코스피가 7000포인트를 넘어서며 역대 최대치를 다시 갈아치웠다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 종목들의 상승세가 국내 증시를 이끄는 모양새다. 가파른 상승세에 장 초반 코스피 시장에선 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)가 발동되기도 했다.22일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 2.25%(156.02포인트) 오른 7093.01에 장을 시작했다. 오전 9시 19분 기준 개인과 외국인이 각각 1567억원, 5144억원어치 사들이고 있지만, 기관이 6266억원어치 팔아치우고 있다.오전 9시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 삼성전자(10.97%), SK하이닉스(9.26%), 삼성전자우(8.37%), SK스퀘어(12.21%), 현대차(4.45%), LG에너지솔루션(0.95%), 두산에너빌리티(0.94%), 삼성전기(1.42%) 등이 상승하고 있다. 반면 한화에어로스페이스(-2.66%), HD현대중공업(-3.24%) 등은 하락하고 있다.이날 오전 9시 6분 2초 코스피200 선물 가격이 전 거래일 대비 6.28% 상승하면서 코스피 시장에선 매수 사이드카 발동되기도 했다.코스닥 지수는 전 거래일 대비 0.59%(7.16포인트) 오른 1220.90에 개장했다. 개인이 2683억원어치 순매수하고 있지만, 외국인과 기관은 각각 1000억원, 1580억원어치 순매도하고 있다.코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 에코프로비엠(3.02%), 에코프로(1.80%), HLB(1.31%) 등이 오르고 있다. 하지만 알테오젠(-2.55%), 레인보우로보틱스(-2.34%), 삼천당제약(-2.08%), 리노공업(-1.66%), 코오롱티슈진(-0.67%), 에이비엘바이오(-3.77%), 리가켐바이오(-2.70%) 등은 내리고 있다.한편, 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.0원 오른 1465.8원에 정규 거래를 시작했다.