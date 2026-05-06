닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李, 계곡 불법시설 3만3000건에 “여름 전 마지막 한 개까지 정비하라”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260506010000933

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 05. 06. 11:11

국무회의 발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2736>
이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 6일 계곡 불법시설 정비 문제와 관련해 "이번 여름 전에 마지막 한 개 남을 때까지 정비하라"고 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "국정 신뢰에 관한 문제다. 적당히 하면 안 된다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 행정안전부로부터 계곡 불법시설 점검 현황을 보고받은 뒤 "계곡 정비를 3월 말까지 한다고 하지 않았느냐"며 "보고받는 게 중요한 게 아니라 그다음에 감찰을 해야 한다"고 말했다.

행정안전부에 따르면 당초 830여 건으로 파악했던 계곡 불법시설은 전국 점검 결과 3만3300건 이상으로 확인됐다. 항공사진과 위성사진, 인공지능(AI) 기술까지 동원해 전국 단위 전수조사를 벌였다는 게 행안부의 설명이다.

이에 이 대통령은 "국민들이 '진짜 제대로 하나' 하고 보고 있다"며 "일종의 바로미터 같은 문제"라고 했다.

이어 "국토는 모두의 것인데 자기 혼자 돈벌이하려고 폐쇄하면 안 된다"며 "온 국민이 화난다"고 지적했다.

이 대통령은 단순 행정 징계로는 불법시설 방치 문제를 해결하기 어렵다고 보고 형사처벌과 감찰을 주문했다. 그는 "징계는 효과가 없다. 그 이상의 이익이 있기 때문"이라며 "형사처벌을 해야 하고, 공무원 자리를 더 이상 못 하게 해야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 아울러 "어떤 공직자가 그것을 방치했는지에 중점을 두고 감찰하고, 필요하면 경찰은 직무유기로 수사하도록 하고 법무부와 검찰도 신경 쓰라"고 지시했다.

행안부는 여름철 전 1차 감찰을 하고 행락철이 시작되면 2차 감찰을 진행하겠다고 보고했다. 이에 이 대통령은 "지금은 없어도 행락철이 되면 또 설치된다"며 "바로 정비할 수 있게 하라"고 했다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기