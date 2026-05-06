7일 완도서 바다식목일 기념식…“바다에도 숨겨진 숲이?”

바다사막화 막는 바다숲 가치 인식

바다네컷 사진관 등 체험부스 운영

바다식목일 0 /해양수산부

바다 아래 수산생물에게 보금자리를 내어주는 숨겨진 숲이 있다. 이같은 바다숲의 의미를 기리는 '바다식목일'을 앞두고 기념식이 열린다.해양수산부는 7일 오전 11시 전라남도 완도군 완도문화예술의전당에서 '제14회 바다식목일 기념식'을 개최한다고 6일 밝혔다.5월 10일 '바다식목일'은 바닷속 생태계 보호의 중요성과 바다사막화의 심각성을 국민에게 알리고, 바다숲의 가치와 인식 확대를 위해 지난 2012년 제정된 법정기념일이다.이번 기념식에는 최현호 해수부 수산정책실장을 비롯해 지자체, 현장 종사자와 지역의 학생 등 600여 명이 참석한다. 행사에서는 바다식목일의 취지와 바다숲의 중요성을 쉽게 전달하기 위한 다양한 프로그램들이 진행될 예정이다.지역 어린이 합창단의 공연을 시작으로, 바다숲 조성에 참여하는 현대자동차와 함께 바다숲에 고유한 이름을 지어주는 '바다숲, 이름을 더하다.' 프로젝트를 선보인다. 이와 함께 바다숲 가상현실체험(VR), 바다네컷 사진관 등 다양한 체험 부스도 운영한다.그간 수산자원 보호를 위해 헌신해 온 유공자에 대한 포상 수여식도 열린다. 바닷속 해조류가 잘 자랄 수 있도록 인공구조물 개발에 힘써 온 창신산업개발 장현수 대표에게 동탑산업훈장을 수여하는 등 유공자 10명에게 포상을 수여할 예정이다.최현호 해수부 수산정책실장은 "바다식목일이 우리나라를 넘어 전 세계 해양수산인들이 생명력 넘치는 바다, 지속가능한 해양의 미래를 다짐하는 뜻깊은 날로 계속 발전되고 확산되기를 바란다"라고 말했다.해수부는 2009년부터 지난해까지 전국 연안에 서울 면적의 62%에 달하는 375.4㎢ 규모의 바다숲을 조성해왔다. 해수부는 "앞으로도 지속 가능한 해양생태계 보호를 위해 바다숲을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.