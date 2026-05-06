컬리, 네이버 330억 투자 유치…지분 확대·물류 협업 강화

물류 인프라 확충·신사업 투자 확대

기업가치 2조8000억 평가…지분율 6.2%

컬리 네이버 0 컬리·네이버 로고

컬리가 네이버를 대상으로 약 330억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행했다. 이번 투자로 양사는 기존 협력 관계를 유지하면서 지분 연계를 확대하게 됐다.6일 컬리는 보통주 49만8882주를 신주로 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 발행가는 주당 6만6148원으로 총 조달 금액은 약 330억원이다. 이번 증자는 제3자배정 방식으로 진행되며 네이버가 신주 전량을 인수한다. 이를 반영한 컬리의 기업가치는 약 2조8000억원 수준으로 평가된다.이번 투자로 네이버의 컬리 지분율은 기존 5.2%에서 6.2%로 확대된다. 지분 추가 확보를 통해 양사의 협업 범위도 점진적으로 넓어질 것으로 예상된다.컬리는 확보한 자금을 물류 인프라 확충과 신사업 추진에 활용할 계획이다. '샛별배송'을 중심으로 한 배송 경쟁력 강화와 함께 컬리넥스트마일을 통한 풀필먼트 고도화, 외부 물류 서비스 확대 등이 주요 방향으로 제시됐다.양사는 이미 협업을 진행 중이다. 지난해 전략적 제휴 이후 네이버플러스 스토어 내 '컬리N마트'를 선보였으며, 컬리넥스트마일은 스마트스토어 입점 상품의 배송을 맡는 등 물류 영역에서도 협력 범위를 확대하고 있다.업계에서는 이번 투자를 통해 네이버의 플랫폼과 컬리의 신선식품·물류 역량이 결합되면서 온라인 장보기 시장에서 협업 효과가 나타날 것으로 보고 있다.