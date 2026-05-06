관광 창업을 배운다, 서울관광재단 ‘관광스타트업 아카데미’

이번 아카데미는 아이디어를 구체적인 창업 아이템으로 발전시키고자 마련됐다. 오는 7일부터 3주간 진행된다. 실전형 교육프로그램으로 예비 창업자가 갖춰야 할 기본 역량부터 사업화 단계까지 전 과정을 체계적으로 지원한다.
특히 이번 교육은 실습 기반 커리큘럼과 1:1 전문가 멘토링을 통해 참가자들이 직접 사업계획서를 작성하고 구체화할 수 있도록 설계됐다. 아이디어 발굴 및 관광 트렌드 이해, 사업계획서 작성 및 고도화, 아이디어 실행 및 투자 유치 전략 등 단계별 프로그램으로 구성된다. 정원 20명의 소수 정예로 운영하며 1:1 맞춤형 피드백을 제공한다. 참가자별 아이템 완성도를 높이고 실질적인 창업 성과로 이어질 수 있도록 지원할 예정이다.
아카데미 운영 과정 중에는 중간 심사를 통해 최종 경진대회 참가자 8인을 선발한다. 선발자에게는 IR(투자유치 발표) 진단 및 심사위원 피드백 기회를 제공한다. 경진대회 종료 후에는 교육생 간 네트워킹 프로그램을 운영해 정보 교류 및 협업 기회를 확대한다.
길기연 서울관광재단 대표이사는 "이번 창업아카데미는 소수 정예 기반의 집중 교육을 통해 단기간 내 실질적인 창업 역량을 확보할 수 있도록 기획됐다"며 "아이디어에 머물던 예비 창업자들이 실제 사업화로 나아가 3천만 외래관광객 유치를 이끌 새로운 성장 동력이 되길 기대한다"고 밝혔다.