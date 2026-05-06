“이무진부터 멜로망스까지”…‘서울가든페스티벌’ 16일 개막

5월 16일~6월 7일 매주 주말 진행

주차별 이색 공연과 참여 프로그램

이날치·이무진·10cm·멜로망스 등

포스터 (8) 0 '2026 서울가든페스티벌' 포스터 /서울시

푸른 정원의 싱그러움이 가득한 서울숲에서 자연과 문화가 어우러진 특별한 축제가 펼쳐진다.서울시는 오는 16일부터 다음 달 7일까지 매주 주말 서울숲에서 '2026 서울가든 페스티벌'을 개최한다고 6일 밝혔다. 이번 행사는 '서울국제정원박람회'와 연계해 서울숲 야외무대 일대에서 주차별로 다른 콘셉트로 진행된다.개막 주간인 16~17일에는 전통 예술을 현대적으로 재해석한 '정원풍류' 공연을 선보인다. 이날치, 악단광칠, 해파리 등이 무대에 올라 서울숲의 자연과 어우러지는 신명 나는 퍼포먼스를 펼친다.다채로운 체험 프로그램도 마련된다. 한지꽃 만들기, 가드닝 성향 알아보는 '정원약방', 폴라로이드 사진으로 키링을 제작하는 '공원한컷 사진찍기' 등 정원 문화를 즐길 수 있는 프로그램들이 행사장 곳곳을 채운다.축제 열기는 6월까지 이어진다. 23일에는 가수 이무진과 소수빈, 30일에는 10cm와 적재가 정원과 어우러지는 낭만적인 무대를 선사한다. 다음 달 6일에는 멜로망스가 축제의 대미를 장식한다. 또 숲속 야외 도서관인 '책 읽는 서울정원'을 비롯해 야외 영화 상영회 '가든 시네마', 가족 단위 방문객을 위한 매직&버블쇼 등 전 세대가 즐길 수 있는 콘텐츠가 상시 운영된다.모든 공연은 무료로 관람할 수 있으며, 쾌적한 환경을 위해 토요일 공연은 '서울시 공공서비스 예약'을 통해 사전 예약제로 운영된다. 김영환 시 정원도시국장은 "시민들이 도심 속 정원에서 여유를 만끽할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "다채로운 공연과 체험을 통해 서울숲이 일상의 쉼표가 되고, 누구나 정원 문화를 즐기는 공간이 되길 바란다"고 말했다.