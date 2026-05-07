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알집매트, 제이월드산업 ‘리네브 베이비룸’ 쇼핑라이브 런칭 특가

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장안나 기자

승인 : 2026. 05. 07. 10:44

유아매트 전문기업 제이월드산업이 알집매트 신제품 ‘리네브 베이비룸’을 출시하고 이를 기념한 네이버 쇼핑라이브 방송을 진행한다고 7일 밝혔다.


이번 쇼핑라이브는 오는 11일 오전 11시에 진행될 예정이며 방송을 통해 신제품 소개와 함께 다양한 프로모션 혜택이 제공된다.


리네브 베이비룸은 아이들의 안전한 놀이 공간 조성을 고려해 설계된 제품이다. 공간 활용이 가능한 구조와 실내 인테리어에 자연스럽게 어우러지는 디자인을 적용했으며 탈착형 구조를 통해 사용 편의성을 높인 것이 특징이다.


제이월드산업 측은 오랜 기간 유아매트 시장에서 축적해온 기술력과 품질 관리 노하우를 바탕으로 안전성과 실용성을 강화했다고 설명했다. 알집매트 브랜드를 통해 다양한 육아용품을 선보이며 관련 시장에서 제품군을 확대하고 있다.


이번 쇼핑라이브에서는 방송 한정 혜택도 마련된다. 알림받기 설정 고객에게는 5000원 장바구니 쿠폰이 제공되며, 라이브 방송 중에는 추가 1만원 할인 쿠폰도 지급된다. 이와 함께 네이버페이 포인트 적립 혜택과 구매 인증 고객 대상 이벤트도 진행될 예정이다.


또한 방송 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 사은품을 증정하며, 행사 제품에는 무료배송 혜택이 적용된다.


제이월드산업 관계자는 “리네브 베이비룸은 기능성과 디자인을 함께 고려한 제품”이라며 “쇼핑라이브를 통해 보다 다양한 혜택과 함께 제품을 소개할 계획”이라고 말했다.

장안나 기자

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