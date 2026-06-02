[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 2일

쥐띠
36년 바라던 일이 순조롭게 움직이는 날이다.
48년 근심이 생길 수니 여행을 미룬다.
60년 동남 방향에서 귀인이 찾아온다.
72년 금전 융통이 원활해진다.
84년 집안에 즐거움이 생기는 날이다.
96년 부정적인 생각은 빠르게 잊어버린다.
소띠
37년 다툴 수도 있는 날이니 마음을 비운다.
49년 짜증으로 일이 자꾸 지연된다.
61년 가족과의 약속은 잘 지킨다.
73년 깨지는 물건을 소중히 다룬다.
85년 바쁘게 움직이는데 보람이 없다.
97년 다른 날보다 덜 바쁘다.
범띠
38년 정신도 맑아지니 마음이 한결 편해진다.
50년 금전 약속이 지켜지지 않는다.
62년 빌려준 돈 받기 힘든 날이다.
74년 건강에 신경 써야 한다.
86년 마음이 따뜻한 사람을 만난다.
98년 음식을 맛있게 먹으니 소화가 잘된다.
토끼띠
39년 귀인이 집안으로 들어온다.
51년 어려움 속에서 탈출한다.
63년 얻는 것보다 많은 날이다.
75년 금전 관련 소식이 찾아온다.
87년 기분 전환 명상을 한 번 해본다.
99년 소원을 성취한다.
용띠
40년 힘든 고비를 이겨낸다.
52년 생각지 못한 문서를 얻게 된다.
64년 짜증 나게 했던 계약이 드디어 성사된다.
76년 신념을 가지고 밀어붙인다.
88년 서두르지 말고 여유를 가져야 한다.
00년 힘든 고비를 넘기니 희망이 보인다.
뱀띠
41년 집안 두루 살피고 평안을 유지한다.
53년 금전 운이 더욱 좋아진다.
65년 그간 미루던 일들이 잘 해결된다.
77년 신념이 강해야 일이 빠르게 성사된다.
89년 능력을 인정을 받게 된다.
01년 귀인이 도와주니 뜻을 이룬다.
말띠
42년 마음을 비우니 뜻밖의 기회가 찾아온다.
54년 바라는 것을 얻으려면 더 노력해야 한다.
66년 원하는 것은 반드시 얻게 된다.
78년 일이 순조롭게 풀린다.
90년 차분하게 순서를 기다린다.
02년 좌절하지 말고 이겨내야 한다.
양띠
43년 좋은 기회가 찾아오려고 하니 더 기다린다.
55년 망설임이 없이 한 번에 결정한다.
67년 근심이 쌓였다가 다시 풀린다.
79년 문서매매로 금전이 생긴다.
91년 바라던 염원들이 이뤄진다.
03년 소원을 성취한다.
원숭이띠
32년 부동산 매매가 안 되어 꼬이는 날이다.
44년 운이 좋아 마음의 안정을 되찾는다.
56년 재물 운이 좋아지는 시기다.
68년 노력한 자에게 복이 오는 법이다.
80년 마음이 오후부터 안정된다.
92년 큰 어려움 없이 지나가는 하루다.
닭띠
33년 금전 운이 좋아 만사가 순조롭다.
45년 문서매매로 마음이 편하여진다.
57년 어려움에서 조금씩 벗어난다.
69년 문서와 금전 운이 좋다.
81년 투자는 뒤로 미루는 것이 좋다.
93년 지인들이 큰 도움이 되지 않는다.
개띠
34년 정신이 흐트러질 수 있으니 신경 쓴다.
46년 일이 뜻대로 풀리지 않는다.
58년 운이 좋아지니 어려움이 줄어든다.
70년 금전 운이 풀리는 날이다.
82년 어려워도 주어진 일에 최선을 다한다.
94년 즐거운 일이 많아진다.
돼지띠
35년 소원을 성취하는 운세이다.
47년 기분이 좋아지니 운수대통한다.
59년 가족과 즐거운 시간을 보낸다.
71년 건강이 좋아지니 마음이 놓인다.
83년 어려운 일이 성사된다.
95년 감언이설에 넘어가지 않아야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장