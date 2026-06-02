[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 2일

돼지띠

35년 소원을 성취하는 운세이다.

47년 기분이 좋아지니 운수대통한다.

59년 가족과 즐거운 시간을 보낸다.

71년 건강이 좋아지니 마음이 놓인다.

83년 어려운 일이 성사된다.

95년 감언이설에 넘어가지 않아야 한다.