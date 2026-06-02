[카드뉴스] 절대 만나지 마…심리학자들이 말하는 '위험한 관계'의 특징

좋아하는데도 왜 자꾸 힘들까?

사랑해서가 아니라 관계의 방식 때문에 지치고 있는 건 아닐까요?

연애 시작 전 꼭 확인해 보세요

좋아하는 마음만으로는 건강한 관계가 만들어지지 않습니다.

심리학자들은 건강한 관계의 핵심으로 '존중·신뢰·일관성'을 이야기합니다.

심리학자들이 말하는 위험 신호를 확인해 보세요.

1. 모든 문제를 남 탓으로 돌린다

실수가 생겨도 항상 이유는 다른 사람 때문이다.

* 책임을 인정하지 못하는 사람은 같은 문제를 반복할 가능성이 높다.

2. 기분에 따라 태도가 달라진다

어제는 다정했는데 오늘은 이유 없이 차갑다.

* 관계 전문가들은 '일관성'을 신뢰의 핵심 요소로 본다.

3. 존중보다 통제를 원한다

누구를 만나야 하는지어떻게 행동해야 하는지

* 지나친 간섭은 사랑이 아니라 통제일 수 있다.

4. 말과 행동이 다르다

약속은 쉽게 하지만 실제로 지키는 경우는 적다.

* 신뢰는 말보다 반복되는 행동에서 만들어진다.

5. 갈등을 해결하는 방식이 중요합니다

문제가 생길 때마다 회피하거나, 무시하거나, 화로 덮어버린다

* 건강한 관계는 갈등이 없는 관계가 아니라 갈등을 함께 해결하는 관계다.

6. 공감도가 낮다

내가 힘들다고 말해도 "그 정도는 괜찮잖아." "예민한 거 아니야?"

* 상대의 감정을 인정하지 않는 사람과의 관계는 점점 외로워질 수 있다.

7. 나만 계속 노력하게 만든다

늘 먼저 연락하고, 늘 먼저 이해하고, 늘 먼저 사과하고 있다면.

* 그 관계는 이미 균형을 잃고 있을 수 있다.

좋은 사람은 나를 지치게 하지 않습니다

심리학에서는 건강한 관계의 특징으로 존중, 신뢰, 일관성, 공감을 이야기합니다.

지금 당신의 관계에서 가장 크게 느껴지는 것은 어떤 것일까요?