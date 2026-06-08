[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 8일

쥐띠
36년 짜증이 풀리니 기쁨이 가득하다.
48년 침착히 대처해 나간다.
60년 어렵던 일이 시원하게 풀린다.
72년 매매가 성사되어 표정이 밝아진다.
84년 투자를 하면 할수록 손해만 본다.
96년 필요 없는 생각들은 빠르게 잊어버린다.
소띠
37년 집안에 근심이 왔다가 사라진다.
49년 부귀함이 찾아오니 건강도 좋아진다.
61년 마음을 편안하게 해줄 운이 찾아온다.
73년 지인들과 즐겁게 시간을 보낸다.
85년 깨지는 물건을 조심히 다루어야 한다.
97년 정리 정돈을 잘해야 한다.
범띠
38년 운이 열리니 매우 좋은 날이다.
50년 들어올 재물이 지연될 수 있다.
62년 자신의 주관을 강하게 가진다.
74년 기쁨이 전보다 한층 넘치는 하루다.
86년 행운이 나에게도 찾아온다.
98년 내 마음이 편하니 가족 또한 편해진다.
토끼띠
39년 바라던 소원을 성취한다.
51년 왕래하는 이가 늘어난다.
63년 기쁜 소식을 전해 듣는 날이 된다.
75년 주변과 화합하니 소원을 성취한다.
87년 편한 길을 달리니 운수대길하다.
99년 구설에 오를 수 있으니 주의한다.
용띠
40년 싫은 곳은 아예 가지도 않도록 한다.
52년 쌓은 음덕이 많아 복을 받는다.
64년 금전융통이 해결되는 하루다.
76년 밑 빠진 독에 물 붓는 날이다.
88년 오해로 갈등이 생길 수 있으니 조심한다.
00년 친구와 다툴 일이 생길 수니 주의해야 한다.
뱀띠
41년 망설임 없이 결정하도록 한다.
53년 마음도 안정을 찾게 된다.
65년 공든 탑이 무너지지 않도록 신경 쓴다.
77년 일보 후퇴하고 아량을 베풀어야 한다.
89년 좋은 운세가 차츰 돌아온다.
01년 잘 대처하면 만사가 형통한다.
말띠
42년 시간이 지날수록 마음이 편해진다.
54년 신중한 계획과 행동으로 대처해야 한다.
66년 목표를 세우면 화를 막을 수 있다.
78년 목적을 달성할 때이다.
90년 마음의 갈등이 심해진다.
02년 서두르지 말고 때를 기다려야 한다.
양띠
43년 경사가 있어 마음에 평온이 온다.
55년 손해만 주려는 사람을 조심한다.
67년 안 되는 일은 억지로 하지 않는다.
79년 행운을 손에 쥐게 되는 시기다.
91년 만사가 대길하다.
03년 운이 따라주니 최선을 다하도록 한다.
원숭이띠
32년 마음을 비우고 기다려야 한다.
44년 성급히 움직이면 안 된다.
56년 금은보화를 가득 얻는 날이다.
68년 서두르지 말고 때를 기다려야 한다.
80년 늦어지는 것에 서두르면 안 된다.
92년 친구들과 여행을 떠나기 좋은 날이다.
닭띠
33년 목적을 빠르게 달성한다.
45년 바라던 바를 이루기에 좋은 하루다.
57년 마침내 책임자로 인정받는 날이다.
69년 두터운 신임을 받으니 기쁘다.
81년 모든 일이 순조롭게 이루어지는 날이다.
93년 매사에 철저히 대비해야 한다.
개띠
34년 운기가 대체로 나쁘지 않은 날이다.
46년 바라던 소원을 성취하는 날이다.
58년 재물 운이 가득한 날이다.
70년 높은 지위로 오를 수 있는 때이다.
82년 소원을 뜻하는 대로 이뤄진다.
94년 힘든 고비를 넘어 원하는 것을 얻는 하루다.
돼지띠
35년 우울한 기분이 차차 안정된다.
47년 건강이 호전되니 기분이 좋아진다.
59년 방해자가 나타나니 더욱 힘들어진다. 71년 새로운 계획으로 일을 시작해본다.
83년 계획한 일이 틀어져 미뤄진다.
95년 소망하던 일들이 오후쯤 이뤄진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장