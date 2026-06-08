[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 8일

용띠

40년 싫은 곳은 아예 가지도 않도록 한다.

52년 쌓은 음덕이 많아 복을 받는다.

64년 금전융통이 해결되는 하루다.

76년 밑 빠진 독에 물 붓는 날이다.

88년 오해로 갈등이 생길 수 있으니 조심한다.

00년 친구와 다툴 일이 생길 수니 주의해야 한다.