가정의 달, 온 가족 건강 챙기는 가장 쉬운 방법 ‘신선 우유 한 잔’

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가정의 달 5월을 맞아 온 가족의 건강 관리에 대한 관심이 높아지는 가운데, 생애주기별 맞춤 영양 관리의 중요성도 함께 주목받고 있다. 연령대마다 필요한 영양소와 건강 관리 방식이 달라지는 만큼, 일상 속 균형 잡힌 식습관이 건강 유지의 핵심 요소로 꼽힌다.

국민건강보험공단은 생후 4개월부터 71개월까지의 영유아 건강검진을 시작으로 학생건강검진, 성인 일반건강검진, 생애전환기 건강진단 등 생애주기별 건강검진 제도를 운영하고 있다. 이는 성장과 노화 과정에 따라 필요한 건강 관리 요소가 달라진다는 점을 반영한 것이다.

이 가운데 우유는 다양한 연령층에서 활용할 수 있는 대표적인 일상 영양 식품으로 관심을 받고 있다. 우유에는 단백질과 칼슘, 비타민 B군 등 신체에 필요한 주요 영양소가 함유돼 있어 균형 잡힌 식단 구성에 도움을 줄 수 있다.

영유아기에는 성장과 두뇌 발달, 면역 체계 형성이 활발하게 이뤄지는 만큼 충분한 영양 섭취가 중요하다. 우유는 양질의 단백질과 미네랄을 함유해 성장기 식단에 폭넓게 활용되고 있으며 어린 시절 형성된 식습관은 이후 청소년기와 성인기 건강에도 영향을 미칠 수 있다는 점에서 균형 잡힌 식생활의 중요성이 강조된다.

청소년기에는 뼈와 근육 발달이 활발해 단백질과 칼슘 섭취가 중요하다. 학업과 불규칙한 생활습관으로 인해 영양 불균형이 발생하기 쉬운 시기인 만큼 우유는 간편하게 영양을 보완할 수 있는 식품 중 하나로 꼽힌다.

청년층에서는 스트레스와 수면 부족 등 생활습관 관리에 대한 관심이 커지고 있다. 우유에 포함된 트립토판은 체내에서 세로토닌과 멜라토닌 생성에 관여하는 아미노산으로 알려져 있으며 균형 잡힌 식단의 일부로 우유를 섭취하는 것이 일상 건강 관리에 도움이 될 수 있다는 설명이다.

중장년층과 노년층에서는 골밀도 감소와 근감소 예방이 주요 건강 관리 과제로 떠오른다. 우유는 칼슘과 단백질 공급원으로 활용되며, 뼈 건강과 근육 유지에 도움을 줄 수 있어 꾸준한 섭취가 권장되는 식품으로 언급된다.

최근에는 식품의 신선도와 유통 과정에 대한 소비자 관심도 높아지고 있다. 국산 우유는 원유 생산 이후 가공과 유통 전 과정이 냉장 상태로 관리되는 콜드체인 시스템을 기반으로 운영되고 있으며 비교적 짧은 기간 내 소비자에게 공급되는 구조를 갖추고 있다.

김형미 연세대학교 생활환경대학원 겸임교수는 “국산 우유는 생산부터 판매까지 전 과정이 냉장 유통으로 관리돼 신선도 유지에 강점이 있다”고 설명했다.

우유자조금관리위원회는 “우유는 특정 연령층에 한정되지 않고 생애주기 전반에서 활용할 수 있는 일상 영양 식품”이라며 “가정의 달을 맞아 온 가족이 균형 잡힌 식습관을 실천하는 데 도움이 될 수 있다”고 밝혔다.