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[포토] 한병도 원내대표, 홍익표 정무수석 접견

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송의주 기자

승인 : 2026. 05. 07. 13:06

한병도 더불어민주당 원내대표(왼쪽)가 7일 국회에서 홍익표 대통령비서실 정무수석을 접견하며 이재명 대통령의 축하난을 받고 있다.
송의주 기자

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