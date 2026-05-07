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지역 의제 발굴 힘 모은다…평택 언론·연구기관 협약 체결

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이진 기자

승인 : 2026. 05. 07. 17:04

단순한 보도 넘어 지역사회 문제 함께 고민
평택 언론인클럽 정책·경제 연구기관이 손 맞잡았다!
7일 평택시 청원로 소재 대한미래경제연구원 대회의실에서 지역사회 발전과 공동 사업을 위해 상호협력 협약(MOU)을 체결한 ㈔평택신문방송언론인클럽과 ㈔대한미래경제연구원
사단법인 평택신문방송언론인클럽과 사단법인 대한미래경제연구원이 지역사회 발전과 공동 사업 추진을 위해 협력 체계를 구축했다.

양 기관은 7일 경기 평택시 청원로 소재 대한미래경제연구원 대회의실에서 업무협약(MOU)을 체결하고 교육·연구·사회공헌 분야 협력을 확대하가기로 했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 인적·물적 자원을 공유하고 지역 현안 대응과 공익 활동을 공동 추진하기 위해 마련됐다.

협약서에는 △기관 발전을 위한 자원 교류 △공동 프로그램 개발 및 운영 △인턴십 프로그램 운영 △교육·연구·학술 활동 협력 △기타 공동 사업 추진 등의 내용이 담겼다.

양 기관은 앞으로 도시계획과 사회공헌 활동, 교육·연구 협력 등을 함께 추진하고 지역 경제와 산업 구조 변화, 도시 개발 방향, 복지·교육 정책 등 다양한 분야로 협력 범위를 넓혀갈 방침이다.

㈔대한미래경제연구원은 부동산학과 등을 전공한 젊은 박사들이 중심 역할을 맡고 있으며, 연구원 30여 명과 자문위원 50여 명, 대학교수 100여 명 등이 참여하고 있다고 설명했다.

이날 협약식에는 양 기관 관계자들이 참석해 협력 방향과 향후 추진 과제에 대한 의견을 나눴다.

최해영 ㈔평택신문방송언론인클럽 이사장은 "지역 언론은 단순 보도를 넘어 지역사회 문제를 함께 고민하고 해법을 찾는 역할을 해야 한다"며 "정책 연구기관과의 연계를 강화해 지역 의제를 더욱 깊이 있게 발굴하겠다"고 말했다.

김형석 ㈔대한미래경제연구원 이사장은 "학자들의 연구 성과가 실제 지역사회에 반영되기 위해서는 현장의 목소리를 전달하는 언론과의 협력이 중요하다"며 "정책 제안과 연구 결과가 실효성을 가질 수 있도록 공동 프로젝트를 적극 추진하겠다"고 밝혔다.
이진 기자

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