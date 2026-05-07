“바다 위 테슬라 만든다”…政, 데이터 인프라 구축 전략 가동

'자율운항선박 AI 데이터플랫폼' 출범…4년간 346억원 투입

조선·해운·AI 업계 참여…국제표준 선점·중소조선사 활용 기반 구축

충돌회피·항로최적화·고장예측 AI 개발…2026년부터 실해역 데이터 확보 착수

KakaoTalk_20260507_145715510_22 0 산업통상부와 해양수산부가 7일 서울 LW컨벤션센터에서 '자율 운항 선박 AI 데이터플랫폼 사업 출범식'을 개최했다. 사진은 산업부와 해수부 등 25개 기업·기관이 데이터 공유 및 사업 참여 의향서를 체결하고 기념사진을 찍는 모습. /한대의 기자

정부가 '인공지능(AI)' 기반 자율운항선박 상용화를 위한 데이터 인프라 구축에 본격 나섰다. 단순 기술 개발을 넘어 실제 해상 운항 데이터를 국가 차원에서 축적·표준화해 글로벌 자율운항 시장 주도권 확보에 나선다는 전략이다.산업통상부와 해양수산부는 7일 서울 LW컨벤션센터에서 '자율운항선박 AI 데이터플랫폼 사업 출범식'을 개최했다. 행사에는 조선사·해운사·AI 기업·연구기관 등 산학연 관계자 60여명이 참석했으며, 총 25개 기업·기관이 데이터 공유 및 사업 참여 의향서를 체결했다.박동일 산업부 산업정책실장은 "K-조선의 미래 경쟁력은 결국 양질의 데이터에서 결정된다"며 "기업들이 보유한 데이터를 적극 공유·결합해 세계 최고 수준의 데이터 플랫폼을 구축해야 한다"고 밝혔다. 이어 "정부도 데이터 표준화와 보안, 활용 체계 구축 등을 적극 지원해 기업 부담을 최소화하겠다"고 말했다.이번 사업은 2026년부터 2029년까지 총 346억600만원(국비 300억원·민자 46억600만원)을 투입해 추진된다. 사업 수행은 선박해양플랜트연구소(KRISO)가 맡는다.핵심은 실제 운항 중인 선박에서 AI 학습용 데이터를 대규모로 확보하는 것이다. 정부는 충돌회피, 항로 최적화, 기관 고장 예측 등 자율운항 핵심 기능 구현을 위해 실해역 데이터 수집 체계를 구축한다는 계획이다.KRISO는 자율운항시스템, 항해·조종, 엔진·기관, 원격관제·디지털트윈, 통신·데이터, 해상교통, 기상, 안전·보안 등 8개 분야에서 100여종 데이터를 수집할 예정이다.특히 연안선과 대양선을 포함한 총 55척 규모 선박에 데이터 수집 장비를 탑재하는 방안이 추진된다. 차도선·관공선·항만지원선·컨테이너선·벌크선·탱커선 등이 대상이다. 정부와 연구진은 "충돌 위험이나 항로 변수 등 실제 해상 상황이 많은 항로 데이터를 최대한 확보하는 것이 중요하다"고 설명했다.이번 사업에는 실제 선장이 운항하는 과정에서 AI 판단을 동시에 비교·학습하는 '섀도 AI(Shadow AI)' 개념도 도입된다. AI가 제시한 항로와 실제 선장의 운항 판단 간 차이를 분석·학습해 AI 성능을 지속적으로 고도화하는 방식이다.정부는 이번 사업을 통해 조선 3사뿐 아니라 중소 조선사와 기자재 업체들도 자율운항 AI 개발에 활용할 수 있는 공공 데이터 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.해수부 역시 자율운항선박을 조선·해운 산업 전환의 핵심 축으로 보고 있다. 김혜정 해운물류국장은 "탈탄소화와 디지털화 흐름의 중심에 자율운항선박이 있다"며 "운항 데이터는 국제표준 대응의 핵심 수단이 될 것"이라고 강조했다.정부는 이번 사업을 올해 착수 예정인 최대 6000억원 규모 'AI 완전자율운항 기술개발 사업'과 연계해 실증·사업화·국제표준화까지 이어간다는 계획이다. 또 상반기 중 산업부·해수부 공동으로 '제1차 자율운항선박 개발 및 상용화 촉진 기본계획'도 발표할 예정이다.앞서 산업부와 해수부는 지난해 12월부터 'M.AX 얼라이언스' 자율운항선박 분과를 공동으로 운영해왔으며, 그 결과 대형 조선사뿐 아니라 중소 조선·해운·기자재·AI 업계까지 활용 가능한 공공 데이터 체계를 구축해 산업 생태계 전반의 판을 바꾸는 대혁신의 틀을 구체화하고 있다.