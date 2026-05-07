LG CNS, RX 중심 노린다…현신균 사장 “로봇, 현장 안착 여부가 관건”

로봇 현장 적용까지 지원하는 플랫폼 '피지컬웍스' 공개

'포지'가 로봇 단련시켜 현장 투입, '바통'은 로봇에 지시

"로봇 학습시키고, 업무 점검 및 대응하는 역할 할 것"

clip20260507153928 0 현신균 LG CNS 사장이 7일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 진행된 기자간담회에서 로봇에게 마이크를 건네 받고 있다. /안소연 기자

clip20260507154013 0 LG CNS의 '피지컬웍스 포지'로 학습 마친 로봇이 '피지컬웍스 바통'을 기반으로 물류 현장에서 자율협업하며 작업을 수행하는 모습. /안소연 기자

[사진1] 7일 LG CNS RX 미디어데이에서 LG CNS CEO 현신균 사장이 환영사를 하고 있는 모습 0 현신균 LG CNS 사장이 7일 서울 강서구 LG 사이언스파크에서 열린 기자간담회에서 로봇에게 마이크를 건네받고 환영사를 하고 있다. /LG CNS

7일 LG CNS의 기자간담회가 열린 서울 강서구 LG사이언스파크 내 강단에 현신균 LG CNS 사장이 오르기 전 사람처럼 걷는 이족보행 로봇들이 먼저 올라와 현신균 사장을 기다렸다. 현 사장이 로봇 앞에 서자 로봇은 들고 있던 마이크를 건네고 현 사장이 인사를 하자 함께 좌중을 향해 손을 흔들었다. 간단한 퍼포먼스지만, 현재 많은 산업 현장에서는 로봇을 투입하는 것을 적극적으로 검토하고 있다. 다만 로봇이 사람처럼 업무를 수행하려면 데이터를 수집하고 학습, 검증, 현장 적용 등의 다양한 과정이 필요하다.이날 LG CNS가 공개한 로봇 전환(RX) '피지컬웍스'는 로봇을 학습시키고 운영하는 전 과정을 하나로 통합해 관리하는 플랫폼이다. 국내 기업이 로봇 학습부터 운영까지 담당하는 플랫폼을 자체 브랜드로 선보인 것은 이번이 처음이다. 로봇을 도입하려는 기업은 LG CNS의 플랫폼을 통해 지원받을 수 있는 것이다.현 사장은 "LG CNS는 산업현장에 대한 깊은 이해와 로봇 자동화, AI 시스템 통합 역량을 바탕으로 고객의 RX 전 과정을 함께하는 핵심 파트너가 될 것"이라면서 "현장과 업무의 데이터를 로봇에 학습시키고, 맡은 임무를 잘 처리했는지 점검하고, 처리를 못 했다면 그것에 대해 관리하고 대응하는 관점에서 역할을 하고자 한다"고 설명했다.피지컬웍스는 '피지컬웍스 포지'와 '피지컬웍스 바통'으로 구분된다. 포지는 로봇을 학습하고 단련시켜 실제 현장 투입에 가능한 수준으로 완성하는 역할을 한다. 실제 현장과 업무를 가상 환경에 구현한 시뮬레이션 데이터 학습에 활용하고, 확보한 데이터도 AI가 로봇 학습에 유요한 데이터를 선별해준다. 학습을 마치면 실제 작업 가능성을 검증한 후 최적화된 상태에서 투입할 수 있게 한다.바통은 이족보행, 사족보행, 휠 타입 등 다양한 형태의 로봇에 작업을 지시하는 관제 플랫폼이다. 작업 공간에서 돌발상황이 발생해도 유연하게 대응할 수 있게 했다.LG CNS가 마련한 시연 공간에는 실제로 이족보행, 휠 타입 로봇 등이 한 공간에서 물류 작업을 하고 있었는데, 비상 사이렌이 울리면 휠 타입 로봇이 현장을 점검하고 업무가 가능한 로봇이 유연하게 일을 마치는 과정이 확인됐다. 전 과정은 사람이 조정하는 게 아닌 자율적으로 진행됐다.RX 부문의 추가 투자 계획도 언급됐다. 홍진헌 전략담당 상무는 "현재 투자 논의 중인 게 하나 있다"면서 "아마 한 달 이내로 투자 결과를 발표할 것 같다"고 말했다.현 사장은 "고객 현장에 최적화된 로봇 도입 전략 수립부터 산업 특화 로봇 파운데이션 모델(RFM) 확보, 로봇 학습·적용·운영에 이르는 풀스택 역량을 바탕으로 피지컬 AI 상용화의 새로운 표준을 만들고, 궁극적으로 로봇 중심의 자율 운영 체계를 구현해 나갈 것"이라고 강조했다.