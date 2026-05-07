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IPARK현대산업개발, 서울 종로종합사회복지관에 쌀 1000㎏ 기부

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이수일 기자

승인 : 2026. 05. 07. 15:56

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오성택 종로종합사회복지관장(왼쪽 두 번째), 신왕섭 IPARK현대산업개발 실장(왼쪽 세 번째), 남성현 창신2동 동장(왼쪽 네 번째)이 지난 7일 서울 종로구 창신동 종로종합사회복지관에서 관내 어르신들의 생활 지원을 위한 기부 전달식에서 기념 사진을 촬영하고 있다.
IPARK현대산업개발은 5월 가정의 달을 맞아 지난 7일 서울 종로구 창신동 종로종합사회복지관에서 관내 어르신들의 생활 지원을 위한 기부 전달식 및 봉사활동을 진행했다고 7일 밝혔다.

이번 봉사활동은 소외된 이웃을 위한 사랑 나눔 릴레이 기부 활동의 일환으로 마련됐다. 이날 기부한 쌀 1000㎏은 종로구 관내 취약계층 어르신들에게 전달될 예정이다.

전달식 이후에는 IPARK현대산업개발 도시정비부문 임직원 약 10명이 참여한 봉사활동이 이어졌다. 이들은 쌀을 전달하며 어르신 가정을 방문해 배달을 완료했고, 홀로 계신 어르신들의 말벗이 되기도 했다.

오성택 종로종합사회복지관장은 "전달받은 쌀이 식사 준비에 어려움을 겪는 어르신들께 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

IPARK현대산업개발 관계자는 "이번 봉사활동을 통해 지역 이웃들에게 실질적인 도움을 드리고자 했다"며 "앞으로도 지역사회에 필요한 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 IPARK현대산업개발은 올해에도 사랑 나눔 릴레이 기부 활동의 일환으로 충주, 경기 의왕 등에서 쌀 기부를 이어가고 있다. 지난해에는 서울 노원구 등 전국 각지에서 어르신과 취약계층을 위한 쌀 기부 및 후원 활동을 꾸준히 전개했다.
이수일 기자

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