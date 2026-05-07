KAI, KF-21·FA-50 앞세워 ‘1조 클럽’ 출발…1분기 역대 최대 매출

완제기 수출 79.5% 급증…인니 T-50i·말레이 FA-50M 등 해외사업 성장
KF-21·상륙공격헬기 등 국내 개발사업 안정화…연매출 5.7조 목표 청신호
KAI는 7일 올해 1분기 연결 기준 매출 1조927억원, 영업이익 671억원, 당기순이익 413억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 56.3%, 영업이익은 43.4%, 당기순이익은 41.7% 증가했다. 역대 1분기 기준 최대 매출이다.
실적 개선의 중심에는 완제기 수출 확대가 있었다. 완제기 수출 매출은 전년 동기 대비 79.5% 증가한 3071억원으로 전체 사업 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 인도네시아 T-50i 2대 납품과 함께 말레이시아 FA-50M, 폴란드 FA-50PL 사업의 매출이 진척률에 따라 반영되며 해외사업 성장을 이끌었다.
국내 사업도 실적 상승을 뒷받침했다. KAI는 지난 3월 KF-21 양산 1호기 출고식을 진행했으며, 상륙공격헬기(MAH)와 소해헬기(MCH) 개발 사업도 안정적으로 추진 중이다. 소형무장헬기(LAH)와 FA-50GF 등 완제기 납품 확대 역시 매출 증가에 힘을 보탰다.
민항기 시장 회복 흐름도 실적에 긍정적으로 작용했다. 기체부품 사업 매출은 지난해보다 11.6% 증가한 2228억원을 기록했다. 미래 성장축으로 꼽히는 위성 사업 역시 104억원 매출을 올리며 외형 성장에 기여했다.
수주도 증가세를 이어갔다. 공지통신장비 성능개량 사업과 FA-50PH PBL 사업 등을 중심으로 후속지원 분야가 확대되며 1분기 수주는 전년 동기 대비 29.4% 증가한 3093억원을 기록했다.
KAI는 올해를 실적 도약의 분기점으로 보고 있다. 연내 KF-21 전력화와 함께 인도네시아 T-50i, 말레이시아 FA-50M 등 주요 해외 사업 납품이 예정돼 있기 때문이다.
KAI 관계자는 "1분기부터 두 자릿수 매출과 영업이익 증가를 달성하며 연간 매출 가이던스 5조7000억원 달성을 향한 흐름을 이어가고 있다"며 "올해는 KF-21 전력화와 해외 완제기 납품 확대를 기반으로 사상 최대 실적 달성을 기대하고 있다"고 말했다.