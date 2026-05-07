5차 석유최고가 3연속 동결…산업부 “물가 상승·민생 안정 감안”

산업부, 중동전쟁 대응본부 일일브리핑

석유최고가격, 3차 발표부터 3연속 동결

휘발유 1934원·경유 1923원·등유 1530원

"정유사 손실 100% 보전이 정부 약속"

(26.05.07)중동상황 및 석유최고가격 5차 지정 통합브리핑02 0 문신학 산업통상부 차관은 7일 오후 정부세종청사 산업부 기자실에서 중동상황 및 석유최고가격 5차 지정과 관련해 출입기자단에게 브리핑을 하고 있다./산업부

정부가 5차 석유 최고가격제를 동결했다. 지난 3차 가격 발표 이후 3차례 연속 동결이다. 정부는 최근 제기된 정유사 누적 손실 우려에 대해선 "100% 보전하겠다는 게 정부의 약속"이라고 강조했다.문신학 산업통상부 차관은 7일 정부세종청사 산업부 기자실에서 열린 중동전쟁 대응본부 일일 브리핑에서 이같이 밝혔다.이에 따라 8일 오전 0시부터 2주간 적용될 5차 석유 최고가격은 휘발유 리터당 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지된다.문 차관은 "중동전쟁에 따른 국제유가 변동과 누적 인상요인 고려와 함께 최근 소비자물가 동향, 가격 안정 등을 감안해 내린 결정"이라고 밝혔다.실제로 안정세였던 물가는 전쟁 이후 가파른 상승세를 보이고 있다. 국가데이터처가 지난 6일 발표한 4월 소비자물가 동향에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.37로 1년 전보다 2.6% 올랐다. 2024년 7월(2.6%) 이후 최대 폭 상승이다.소비자물가 상승률은 지난해 12월 2.3%, 지난 1월과 2월 2%로 하락세를 보이다가 중동전쟁 여파로 3월 2.2%로 상승한 뒤 지난달 0.4%포인트 상승한 것이다.문 차관은 "4차례 최고가격 지정 과정에서 국제유가 인상분을 온전히 반영하지 못하면서 누적 인상요인이 여전히 남았다"며 "석유류 제품은 22% 오르면서 물가 상승을 주도하고 있는 상황"이라고 설명했다.정부는 이번 최고가격제 동결을 통해 석유제품 가격으로 인한 물가 인상을 최대한 막겠다는 복안이다. 정부는 최고가격제가 시행되지 않았다면 현 시점에서 휘발유 가격은 리터당 2200원, 경유는 2500원 수준까지 상승했을 것으로 내다봤다.아울러 최고가격제로 인해 정유사 손실 보전액이 3조원에 달해 정부가 편성한 예비비를 초과할 수 있다는 우려에 대해 문 차관은 "최고가격제 발표 시 대원칙 1번으로 정유사 손실에 대해 100% 보전하겠다고 약속했고, 발표했던 것은 이행할 계획"이라고 말했다.또 "손실액 산정은 국제현물가격(MOPS)이 아니라 원가 기준을 바탕으로 진행한다는 원칙을 이미 밝혔다"고 덧붙였다.산업부는 이달 중 '최고액 정산위원회'도 구성할 계획이다. 위원회는 회계·법률·석유 분야 전문가 등으로 꾸려지며, 분기별로 손실액을 정산·보전할 예정이다.최고가격제 종료 시점에 대해선 "호르무즈 해협 통항이 자유롭게 이뤄질 수 있는지 여부와 국제유가 변동성이 안정되는지 등을 종합적으로 봐야 한다"고 밝혔다. 그는 국제유가가 일정 수준 이하로 내려가는 것보다는 "가격 변동성이 안정적인 밴드 안에서 움직이는지가 더 중요하다"고 했다.아울러 산업부는 5~7월 전년 대비 80% 이상 수준인 총 2억1000만 배럴 이상의 원유 대체 물량을 확보했다고 밝혔다. 이달 7500만 배럴 이상, 다음 달 6000만 배럴 이상, 7월 7000만 배럴 이상이다.국가별로는 사우디아라비아 비중이 가장 크고 미국, 아랍에미리트(UAE)가 뒤를 이었다. 나프타 역시 5월 기준 전쟁 이전 대비 90% 이상의 물량을 확보했다고 밝혔다.