2030년대 전력생산 ‘정조준’…과기부, 핵융합에너지 로드맵 수립

7일 5차 개발 진흥 기본계획 수립 착수회 개최

AI 가상핵융합로 구축 방안 논의·규제체계 검토

2026041601000971100051751 (1) 0 과학기술정보통신부 청사 전경./연합

정부가 2030년대 핵융합 전력생산 실증을 목표로 5년에 거치는 개발 진흥 계획을 수립했다. 연구 성과를 산업 현장의 결과물로 전환하는 계획으로 핵융합에너지 선도국 도약의 기반을 마련하겠다는 방침이다.7일 과학기술정보통신부는 서울 과학기술회관에서 '제5차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획' 수립 착수회를 개최했다고 밝혔다.기본계획은 핵융합에너지 연구개발에 대한 추진방향?전략을 제시하는 법정계획이다. 이번 계획에서는 'K-문샷 프로젝트' 등 정부 국정과제를 반영하는 한편, 지난 20년간의 연구개발·정책 성과 등을 종합적으로 점검 및 분석해 정책 방향을 구체화한다.이날 착수회로 출범하는 기획위원회는 총괄위원회를 중심으로 실증 가속화, 생태계 혁신, 기반 고도화 등 3개 분과위원회를 운영해 5차 기본계획의 핵심 전략과 세부 실행 과제를 논의할 예정이다.실증 가속화 분야에서는 'K-문샷 프로젝트'와 연계한 한국형 혁신 핵융합 실증로 조기 설계와 한국형 핵융합 연구로 'K-스타 2.0'의 고도화, 인공지능(AI) 가상핵융합로 구축 방안 등을 논의한다. 이를 통해 2030년대 핵융합 전력생산 실증 달성에 필요한 핵심기술을 확보한다는 계획이다.생태계 혁신 분야에서는 핵융합을 연구 영역에서 산업 영역으로 전환하기 위해민간 주도의 핵융합 산업생태계 조성 방안을 논의한다. 그 일환으로 핵융합에너지 기술 관련 산학연 총 91개 기관이 참여하는 민관협의체 '핵융합 혁신연합'을 중심으로 기업 협력과 대규모 첨단 실증 인프라의 적기 구축 등 글로벌 핵융합로 시장 선점을 위한 지원 방안을 모색한다.기반 고도화를 위해서는 핵융합 전력실증을 뒷받침할 인력 양성과 국제협력, 규제체계 관련 사항을 다룬다. 특히 글로벌 규제환경과 국내 여건을 고려해 기존 규제와 차별화된 핵융합 특화 규제체계를 검토할 예정이다.과기부는 기획위원회의 논의를 거쳐 기본계획 초안을 마련하고, 공청회를 통해 산학연과 국민 의견을 수렴해 내용을 보완한다. 이후 올해 하반기 국가핵융합위원회의 심의를 거쳐 연내 제5차 기본계획을 확정하겠다는 계획이다.김성수 과기부 연구개발정책실장은 "핵융합에너지는 주요국이 급증하는 에너지 수요를 해결하기 위해 사활을 걸고 있는 전략기술"이라며 "5차 기본계획을 통해 지난 20년간 축적한 '실험실의 연구성과'를 '생활 속의 전기'로 전환하는 기반을 마련하고, 우리나라가 핵융합에너지 선도국으로 도약할 수 있도록 정책적 역량을 집중하겠다"고 말했다.