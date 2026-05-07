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정진석, 공천 신청 철회…“당 결속 해친다면 멈추겠다”

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김채연 기자

승인 : 2026. 05. 07. 17:12

정진석 "평당원으로 돌아가 백의종군할 것"
정진석 전 대통령 비서실장, 공판 출석
정진석 전 대통령 비서실장이 지난달 10일 서울 서초구 중앙지방법원에서 열린 윤석열 전 대통령 탄핵 소추 이후 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 미임명 혐의 관련 공판에 출석하고 있다./송의주 기자
정진석 전 대통령 비서실장이 7일 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 공천 신청을 철회했다. '윤어게인' 공천 논란으로 고심을 이어오던 국민의힘도 일단 한숨을 돌리게 됐다.

정 전 실장은 이날 페이스북에 "저도 고통이지만 당도 많이 고통스러울 것"이라며 "6·3 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보 신청을 철회하겠다"고 밝혔다.

앞서 정 전 실장은 지난달 30일 "지금의 비상상황에서 당과 보수의 재건을 위한 마지막 책무를 외면할 수 없다"며 보궐선거 출마를 선언했다. 그러나 당 안팎에서는 윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장을 지낸 정 전 실장의 등판을 두고 '윤어게인 공천' '친윤 공천'이라는 비판이 잇따랐다.

그러자 국민의힘 공천관리위원회는 정 전 실장이 '헌법재판관 미임명 및 지명' 혐의로 내란특검에 의해 기소된 상태인 만큼 당 윤리위원회의 후보 자격 심사가 필요하다고 보고 공천 심사를 미뤄왔다. 박덕흠 공관위원장 역시 이날 정 전 실장을 만나 출마를 만류한 것으로 전해졌다.

정 전 실장은 "저의 출마가 당의 결속을 해치거나, 거대 권력의 독주를 막아낼 우리 당의 동력을 약화시킨다면 그 길을 멈추겠다"라며 "이름 없는 평당원으로 돌아가 백의종군하겠다. 보수 애국세력의 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 헌신하겠다"라고 덧붙였다.

그러면서 "민주당 폭주를 멈춰세울 유일대안은 국민의힘뿐이다. 국민께서 '미워도 다시 한번' 쳐다봐 주시기 바란다"라며 "오만한 이재명 정권의 후안독재를 견제할 수 있도록 국민의 힘에 힘을 모아주시기 바란다"라고 밝혔다.
김채연 기자

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