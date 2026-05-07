성수 입점한 랑데자뷰 뷰티…‘제주 향’으로 MZ 공략

무신사 뷰티 입점…오프라인 접점 확대

비자림·동백·목련 활용한 보디케어 제품군

랑데자뷰 뷰티 라비앙카멜리아 바디워시. / 랑데자뷰 0 랑데자뷰 뷰티 라비앙카멜리아 바디워시. / 랑데자뷰

제주 코스메틱 브랜드 랑데자뷰 뷰티가 서울 성수동 '무신사 메가스토어 성수'에 입점하며 오프라인 유통 채널 확대에 나섰다.랑데자뷰 뷰티가 입점한 무신사 메가스토어 성수는 약 2000평 규모의 대형 복합 매장이다. 패션과 뷰티, 식음료(F&B) 브랜드를 함께 운영하며 젊은 소비층 방문이 많은 공간으로 꼽힌다. 특히 2층에 마련된 '무신사 뷰티'는 무신사가 선별한 브랜드 중심으로 구성된 첫 오프라인 뷰티 매장이다.랑데자뷰 뷰티는 이번 입점을 통해 성수동을 찾는 소비자들과의 접점을 확대하고 브랜드 인지도 확대 효과를 기대하고 있다. 최근 뷰티 업계가 온라인 중심 판매를 넘어 체험형 오프라인 공간 강화에 나서는 흐름과도 맞닿아 있다는 분석이다.랑데자뷰 뷰티는 제주 자연 원료를 활용한 향 기반 뷰티 브랜드다. 비자림과 동백꽃, 목련 등 제주 지역 원료를 활용한 보디케어 제품군을 운영하고 있다. 주요 제품군으로는 제주 비자림 숲에서 영감을 받은 '포레드 비자(FORET de BIJA)', 동백 향을 담은 '라비앙카멜리아(LA VIE en CAMELIA)', 한라산 자생 목련을 활용한 '매그놀리아퍼르(MAGNOLIA PUR)' 등이 있다. 보디워시와 핸드워시, 보디로션 등을 중심으로 향 기반 보디케어 제품군을 운영하고 있다.최근 뷰티 브랜드들은 성수동을 중심으로 오프라인 체험 공간 확대에 속도를 내고 있다. 소비자들이 직접 향과 사용감을 경험할 수 있는 공간이 브랜드 경험 확대에 영향을 미치고 있다는 분석이 나온다. 업계에서는 무신사 뷰티 역시 성수 상권을 기반으로 젊은 소비층 공략을 강화하고 있다는 평가가 나온다.랑데자뷰 뷰티 관계자는 "이번 입점으로 소비자들이 브랜드의 향과 제품을 직접 경험할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 오프라인 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.