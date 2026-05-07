[포토]현재, 캐주얼룩도 남다르게...케이스위스 행사서 완벽 피지컬

글로벌 프리미엄 스포츠 브랜드 케이스위스(K-SWISS)는 7일 서울 성동구 성수동에 플래그십 스토어 ‘THE HOUSE OF COURT’를 오픈하고 기념 포토월 행사를 진행했다.이날 행사에는 더보이즈 현재가 참석해 캐주얼한 스타일링에 감각적인 포인트를 더한 패션으로 편안하면서도 트렌디한 매력을 선보였다. 여기에 부드러운 카리스마와 여유로운 미소를 더하며 현장 분위기를 압도했다.