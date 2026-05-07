靑, 이란 매체 ‘나무호 타격’ 주장에 “화재 원인 분석 시간 소요”

2026043001001840800099301 0 강유정 청와대 수석대변인이 지난달 13일 청와대 춘추관에서 이날 열린 한-폴란드 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

청와대는 7일 호르무즈 해협 내 한국 선박 나무호 폭발 사고가 무력 행사에 의한 것이라는 이란 관영매체 보도와 관련해 화재 원인 분석에는 시간이 더 필요하다는 입장을 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 "예인과 그 이후 과정이 진행 중인 바 화재 원인 분석은 좀 더 시간이 소요된다"고 말했다.강 수석대변인은 화재 원인에 대해 "구체적으로 아직 말씀드릴 수 있는 게 없다"고 했다.앞서 이란 국영 영어매체 프레스TV는 6일(현지시간) "이란 당국의 새로운 해상 규정을 위반한 한국 선박을 표적으로 삼은 행위는 명확한 메시지"라며 "이란은 물리적 '타격 행위'를 통해 주권을 실현할 것"이라고 했다.주한 이란대사관은 나무호 폭발 사고가 이란군과 관련이 없다고 부인했지만, 이란 관영매체에서는 무력에 의한 사고라는 취지의 엇갈린 주장이 나온 셈이다.청와대는 사고 원인을 피격으로 단정하기 어렵다는 기존 입장을 유지하고 있다.위성락 국가안보실장도 전날 브리핑에서 나무호 화재와 피격 가능성에 대해 "화재 초기에 피격 가능성이 거론된 적이 있었다"면서도 "다시 정보를 추가 검토해 보니 피격이 확실치는 않았던 것 같다"고 밝혔다.당시 위 실장은 "침수라든지 기울임은 없었다"며 선박 상태상 피격 여부를 단정하기 어렵다는 취지로 설명했다.